Junger Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß bei Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Ein 23-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L 326 bei Henstedt-Ulzburg am Dienstagmorgen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der junge Mann gegen 7.20 Uhr mit seinem Opel auf der Straße Kisdorf-Feld in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lkw mit Auflieger. Die Feuerwehr befreite den jungen Mann, der in seinem Wagen eingeklemmt war. Er wurde noch vor Ort reanimiert. Doch trotz der Rettungsversuche starb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der beteiligte Laster kam auf der gegenüberliegenden Böschung, gehalten von der Leitschutzplanke und Bäumen, in Schräglage zum Stehen und drohte abzurutschen, so die Feuerwehr. Der 60-jährige Fahrer des Lkw blieb bei dem Zusammenstoß zwischen der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg an die A 7 und einem Autohof unverletzt. Beide Männer kommen aus dem Kreis Segeberg. Warum der 23-Jährige mit seinem Wagen auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.

Die Polizei Henstedt-Ulzburg zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu. Die Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Die Strecke blieb für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten bis 13.30 Uhr gesperrt. Es kam zu Rückstaus von zum Teil mehreren Kilometern.