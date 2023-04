Junger Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß in Henstedt-Ulzburg

Bei einem Unfall ist ein Mann (23) in Henstedt-Ulzburg tödlich verletzt worden. Laut Polizei geriet er am Dienstagmorgen auf der L 326 in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.

Henstedt-Ulzburg. Ein 23-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L 326 in Henstedt-Ulzburg am Dienstagmorgen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der junge Mann gegen 7.20 Uhr mit seinem Opel auf der Straße Kisdorf-Feld in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lkw mit Auflieger. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Wagen und reanimierte ihn. Trotz der Rettungsversuche starb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der 60-jährige Fahrer des Lkw blieb bei dem Zusammenstoß zwischen der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg an die A 7 und einem Autohof unverletzt. Beide Männer kommen aus dem Kreis Segeberg. Warum der 23-Jährige mit seinem Wagen auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.

Die Polizei Henstedt-Ulzburg zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu. Die Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Die Strecke blieb für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten bis 13.30 Uhr gesperrt. Es kam zu Rückstaus von zum Teil mehreren Kilometern.