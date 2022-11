﻿Abriss in Oering: Alte Mühle weicht modernem Warenhaus

Gebaut wurde sie 1899 – und noch bis 1990 wurde dort Getreide gemahlen: Nun ist die Oeringer Mühle in wenigen Tagen Geschichte. Der Abriss hat bereits begonnen. In etwa einem Jahr soll an diesem Platz ein modernes und großes „Grünes Warenhaus“ entstehen.

Oering. Die Oeringer Mühle ist seit mehr als 100 Jahren der Mittelpunkt des Dorfes. Hier verkaufen die Landwirte noch heute ihr Getreide und ihren Dünger, andere decken sich mit Tierfutter, Pflanzenerde oder anderen landwirtschaftlichen Produkten ein, die im Abholmarkt an der Hauptstraße verkauft werden. Gemahlen wird hier zwar seit 1990 nicht mehr, doch die Oeringer Mühle gehört zum Dorfbild einfach dazu.

Bis jetzt jedenfalls. In diesen Tagen geht eine Ära zu Ende, denn die Mühle fällt dem Abrissbagger zum Opfer. Der große Getreidespeicher, in dem sich die Mühle befindet, einige Lagergebäude und auch die Hälfte des heutigen Abholmarktes werden abgerissen. Gut zwei Wochen sollen die Abrissarbeiten dauern. „Die Mühle ist nicht mehr zeitgemäß. Und eine Sanierung wäre zu teuer“, sagt Betriebsleiter Markus Finnern. Zuletzt diente sie nur noch als Sackwarenlager. „Die Getreidezellen sind von 1932. Da sind noch Hakenkreuze drauf“, erzählt Finnern. Im Innern der Mühle erinnern teils 50 Jahre alte Postkarten an einem Holzbrett daran, dass hier einmal ein Arbeitsplatz war. Alte Schlüssel hängen an der Wand, die schon lange nichts mehr aufgeschlossen haben, eine antike und verrostete Getreidewaage steht in einer Ecke. „Die Waage behalten wir aber, als Dekorationsstück“, verspricht Finnern.

Neues Warenhaus in Oering: 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind geplant

Seit die Oeringer Mühle vom vorigen Besitzer Hartwig Frahm vor zwei Jahren an die norddeutsche Genossenschaft RAISA e.G. verkauft wurde, wird sie als Zweigniederlassung geführt – und ist einer der mehr als 20 Raiffeisen-Märkte im norddeutschen Raum. Frahm betrieb das Familienunternehmen in vierter Generation.

Allerdings sehen die Warenhäuser der RAISA ganz anders aus als das alte flache Backsteingebäude in Oering: Sie sind groß und modern, ähneln sich im Baustil. „Und so ein grünes Warenhaus soll auch hier in Oering entstehen“, sagt Finnern: „Das wird richtig schön.“ Finnern hat sich schon andere Raiffeisen-Märkte angesehen und ist begeistert. „Die sehen sehr einladend aus“, meint er. 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind für Oering geplant. Von Tierfutter und Gartenmöbeln über Brennstoffe und Bekleidung bis hin zu Pflanzen und Kleidung gibt es dort ein großes Sortiment mit Produkten rund ums Landleben. Laut Finnern könnte das Warenhaus in etwa einem Jahr bereits fertig gebaut sein und eröffnen. Rund zwei Millionen Euro lässt sich die RAISA das Projekt in Oering kosten.

Das große Gelände der Oeringer Mühle soll auch nach Abriss und Neubau ein wichtiger Anlaufpunkt für Landwirte bleiben. „Wir planen zusätzlich noch eine Dieseltankstelle für alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die mit einem Chip 24 Stunden täglich genutzt werden kann“, erklärt Finnern. Auch das Getreide werde weiterhin zur Oeringer Mühle – die dann aber keine mehr ist – gebracht und erfasst. Derzeit arbeiten 14 Frauen und Männer in dem Unternehmen. Mit der Eröffnung des neuen Warenhauses sollen noch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, sagt Finnern.