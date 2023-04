﻿Kita-Leiterin in Henstedt-Ulzburg warnt: „Der Erzieher-Job muss attraktiver werden“

Der Waldkindergarten Henstedt-Ulzburg lag ihr über 20 Jahre lang sehr am Herzen. Aber nun geht Leiterin Annette Falk-Kibbel in Rente – mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge. Warum das so ist, erzählt sie hier.

Henstedt-Ulzburg. Sie geht mit Erleichterung, aber auch mit sehr schwerem Herzen: Annette Falk-Kibbel, die Leiterin des Waldkindergartens Henstedt-Ulzburg, hat ihre letzten Arbeitstage vor sich. Die 63-Jährige geht aus gesundheitlichen Gründen in Rente. Vor 23 Jahren hat sie den Waldkindergarten mit aufgebaut, und ihr Herz hängt so sehr daran, dass sie an den Abschied gar nicht denken will. „Ich mache hier gerade alles irgendwie zum letzten Mal“, sagt die Erzieherin im Gespräch mit den Kieler Nachrichten.

Das erste Mal mit dem Thema Waldkindergarten hatte sie sich noch vor Gründung der Einrichtung beschäftigt. „Schon damals waren fehlenden Kita-Plätze ein Problem“, erzählt sie. Die CDU mit Bürgermeister Volker Dornquast hatte nach Lösungen gesucht und war auf das Konzept eines Waldkindergartens gekommen. In Norderstedt hatte es zu der Zeit eine solche naturnahe Einrichtung gegeben. Annette Falk-Kibbel – damals in einer Jugendeinrichtung in Hamburg tätig – schaute sich diese an – und war Feuer und Flamme.

Im Waldkindergarten von Henstedt-Ulzburger gibt es kein klassisches Spielzeug. Die Mädchen und Jungen spielen mit Naturmaterial im Wald. So wird zum Beispiel liebend gern geschnitzt. © Quelle: Nicole Scholmann

Als in Henstedt-Ulzburg der Beschluss, einen Waldkindergarten einzurichten, gefallen war, bewarb sie sich um die Leitung – und bekam den Zuschlag. Im späten Frühling 2000 startete der Betrieb. Nutzen konnten die Erzieher und Kinder den nahen Forst im Bereich der Straße Dreangel. Es ging – und geht heute noch – jeden Tag raus in den Wald.

Klassisches Spielzeug findet man vor Ort nicht. Die Mädchen und Jungen spielen mit Naturmaterial, basteln und bauen, entdecken die Natur bei Wind und Wetter. „Der Wald ist unser Pädagoge“, sagt Falk-Kibbel. Und genau das sei ihr Ding. Sie habe ein Faible für Wildnis, ihre eigenen drei mittlerweile erwachsenen Kinder seien genauso groß geworden.

Waldkindergarten Henstedt Ulzburg: Auch hier fehlt es an Personal

In der Natur gibt es keine künstliche Ablenkung, im besten Fall klingelt kein Telefon, so die Erzieherin. Zwei Elementar- und eine Krippengruppe hat ihr Waldkindergarten zurzeit. Es habe eine vierte Gruppe gegeben, die aber aus Personalmangel geschlossen werden musste. Das größte Problem der Kitas sei tatsächlich, Erzieher zu gewinnen. „Das ist eine dramatische Situation“, sagt sie. Der Beruf müsse, so fordert Falk-Kibbel, attraktiver werden. Und besser bezahlt. Es könne nicht sein, dass eine junge Erzieherin nicht genug Geld verdiene, um bei ihren Eltern ausziehen zu können.

Der Waldkindergarten in Henstedt-Ulzburg hat seit 13 Jahren ein festes Haus an der Straße Dreangel. Dennoch sind die Kinder und Erzieher fast nur im nahen Wald unterwegs. © Quelle: Nicole Scholmann

Die Belastungen in der Kinderbetreuung seien hoch. Denn wenn Personal fehle, müssten die anderen die Arbeit auffangen. „Ständig sind Kollegen krank, leiden unter Burnout und können einfach nicht mehr“, berichtet Falk-Kibbel. Qualitätsmanagement und Dokumentation der Arbeit seien natürlich wichtig – fräßen aber kostbare Zeit, die für die Betreuung der Kleinen verloren gehe.

Trotz der großen Schwierigkeiten sagt Annette Falk-Kibbel aber auch: „Ich würde den Beruf immer wieder wählen.“ Der Umgang mit den Jüngsten der Gesellschaft in Verbindung mit der Arbeit an der frischen Luft sei immer das Schönste für sie gewesen. Am 24. April nun hat die 63-Jährige ihren letzten Arbeitstag. Es werde sicher ein schöner Tag, vermutet sie. Aber auch ein ganz schön trauriger.