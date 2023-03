﻿Abschied nach 37 Jahren im Vorstand des Angelvereins in Blunk

37 Jahre im Vorstand, davon 27 als Vorsitzender: Matthias Winkelmann (58) ist im Angelsportverein (ASV) „Früh auf“ Blunk mehr als eine Institution. Jetzt übergab er die Verantwortung in einer emotionalen Sitzung an seinen Nachfolger.

Großer Wachwechsel beim Angelsportverein Früh auf Blunk: Vorsitzender Matthias Winkelmann (links) übergibt die Vereinsinsignien wie Wimpel, Glocke und Protokolle an seinen Nachfolger Gerd-Erich Segendorf.

Blunk / Nehms. Ein bewegender Moment im Leben vom Sportfischer Matthias Winkelmann (58) und in der 58-jährigen Geschichte des Angelsportvereins (ASV) „Früh auf“ Blunk: Nach 37-jähriger Vorstandsarbeit im ASV, davon 27 Jahre als Vorsitzender, übergab der passionierte Petrijünger die Vereinsinsignien in die Hände seines einstimmig gewählten Nachfolgers Gerd-Erich Segendorf (51).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit feuchten Augen nahm Winkelmann die minutenlangen, stehenden Ovationen der Ehrengäste aus der Politik und anderen Vereinen sowie der Mitglieder entgegen. Ein dreifaches „Petri heil“ hallte durch den Saal.

Präsident Peter Heldt vom Landessportfischerverband zeichnete Winkelmann für seine Verdienste mit dem „Großen goldenen Ehrenzeichen“ des Deutschen Angelfischerverbandes aus. Der Präsident würdigte die „großartigen Leistungen“ des scheidenden Vorsitzenden und dass seit der Vereinsgründung 1965 bis heute mit Horst Konow und Matthias Winkelmann nur zwei Vorsitzende den Verein geführt hätten.

Dem Landesvorstand bleibt Matthias Winkelmann erhalten

Heldt wünschte auch mit dem neuen Vorsitzenden eine gute Zusammenarbeit und dem neuen Vorstand „eine glückliche Hand“. Im Übrigen freut sich Heldt, dass Winkelmann dem Landesvorstand als Vizepräsident für die Finanzen erhalten bleibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe die Aufgabe der Leitung unseres Vereins immer mit großer Leidenschaft und Spaß an der Sache ausgeführt und gemeinsam mit euch, liebe Mitglieder eine Menge erreicht“, befand Winkelmann in seiner Abschiedsrede während der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Zum alten Bahnhof “ in Blunk. Es sei „allerhöchste Zeit, Platz zu machen für neue Ideen und jüngere Köpfe“. Winkelmann dankte allen für die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit und Förderung.

Der 1986 in den Verein eingetretene und bisherige 2. Vorsitzende Segendorf versprach das vom Vorgänger gut bestellte Feld mit dem „tollen Team“ von über 50 Mitgliedern fortzuführen. Dem beruflich als Holzkaufmann tätige Segendorf zur Seite steht als neu gewählter 2. Vorsitzender Lars-André Belusa. Zum neuen Gewässerwart wählten die Mitglieder Matthias Merkel.

Präsident Peter Heldt (links) vom Landesportfischerverband ehrt den scheidenden Vorsitzenden vom ASV Früh auf Blunk, Matthias Winkelmann, mit dem Großen goldenen Ehrenzeichen des Deutschen Angelfischerbandes. © Quelle: Karsten Paulsen

Die letzten Amtshandlungen von Winkelmann als Vorsitzender waren mehr als reine Routine. Er ehrte die neuen Vereinsmeister und Florian Kurek, der im Nehmser See den kapitalen Fisch 2022, einen1095 Gramm schweren Barsch, gefangen hatte. Die Kombinationswertung aus allen sechs Wettbewerben gewann nach 2021 erneut Jürgen Reher vor Matthias Merkel und Ole Wurster.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Winkelmann arbeite die „Bürgerstiftung Nehmser See“ weiter daran, den See gesund zu erhalten. Sorgen bereiten vor allem immer noch die starken Verkrautungen im Gewässer in den Sommermonaten. Eine Machbarkeitsstudie sei im vergangenen Jahr erhoben worden, so Winkelmann. Erste Anträge zur Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen sind gestellt worden. „Auch hier werden wir zukünftig gefordert sein, unseren Beitrag zu leisten,“ machte Winkelmann deutlich.