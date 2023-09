﻿Acht Männer und eine Frau: Ungleicher Aufsichtsrat wird neu bestellt

Kaltenkirchen. Kurz nach der Kommunalwahl im Mai 2023besetzte die Stadtvertretung in Kaltenkirchen den Aufsichtsrat der Städtischen Betriebe neu. Doch die Besetzung sorgte für Kritik: Von den neun Aufsichtsratssitzen – einer geht qua Amt an den Bürgermeister – wurden sieben mit Männern und einer mit einer Frau besetzt. Nachdem sich daraufhin das Innenministerium in Kiel als Kontrollgremium eingemischt hatte, soll sich das ändern: Für die kommende Sitzung der Stadtvertretung am 26. September steht eine Neubesetzung auf der Tagesordnung.

Das Innenministerium, das sich in den vergangenen Wochen mit dem Fall beschäftigt hatte, gibt auf Anfrage an: „Der Stadt Kaltenkirchen wurde nach Aufklärung des Sachverhaltes im Rahmen der Beratung empfohlen, den Beschluss zur Besetzung des Aufsichtsrates aufzuheben und bei einer erneuten Beschlussfassung sicherzustellen, dass die nach Paragraf 15 im Gleichstellungsgesetz vorgesehene paritätische Benennung und Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern für Aufsichtsräte berücksichtigt wird.“ Der Stadt Kaltenkirchen und den Fraktionen schickte das Innenministerium eine ausführliche Stellungnahme.

Innenministerium empfiehlt der Stadt Kaltenkirchen, das Gleichstellungsgesetz zu berücksichtigen

Die nicht-paritätische, also nicht gleichberechtigte Besetzung des Aufsichtsrats brachte nicht nur die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaltenkirchen, sondern auch die SPD und die FDP auf die Barrikaden. Sie forderten Bürgermeister Hanno Krause auf, der Besetzung zu widersprechen. Immerhin gibt auch das Gleichstellungsgesetz vor, dass „bei der Benennung und Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern für Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse, Vorstände, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie für vergleichbare Gremien Frauen und Männer jeweils hälftig berücksichtigt werden sollen“. Auf dieses Gesetz bezieht sich auch das Innenministerium.

Da in dem Paragrafen allerdings von „sollen“ und nicht von „müssen“ die Rede ist, veranlasste viele der beteiligten Männer, nicht tätig zu werden. Auch Kaltenkirchens Bürgermeister Krause sagte damals, dass es keinen rechtlichen Grund für einen Widerspruch gebe. Die CDU hatte ihre drei Sitze mit Männern besetzt, Pro-Kaki ihre zwei Sitze mit Männern, die SPD bestimmte eine Frau und einen Mann und die AfD bestellte für ihren Sitz ebenfalls einen Mann. Der Aufsichtsrat ist ein wichtiges Gremium. Neben den Stadtwerken Kaltenkirchen verwalten die Städtischen Betriebe auch die Holstentherme, das Freibad und mittlerweile auch das Hotel Dreiklang.

Wiederholungswahl könnte alles auf den Kopf stellen

Die Begründungen für die nicht-paritätische Besetzung seitens der CDU und Pro-Kaki waren unterschiedlich. Während bei Pro-Kaki zwei Frauen in das Gremium einziehen wollten, aber von der Fraktion nicht gewählt wurden, gab CDU-Fraktionschef Kurt Barkowsky an, dass es in seiner Fraktion keine Frau gegeben habe, die für einen Sitz infrage gekommen wäre. Das sieht nun aber anders aus.

„Für uns ist die Stellungnahme des Innenministeriums rechtsverbindlich“, sagt Thies Rickert, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Pro-Kaki. „Deshalb werden wir jetzt eine Frau und einen Mann für den Aufsichtsrat bestellen.“ Auch die CDU in Kaltenkirchen unternahm eine Kehrtwende: „Wir wollen in der kommenden Fraktionssitzung zwei Männer und eine Frau für den Aufsichtsrat bestimmen“, sagt Fraktionschef Barkowsky, der selbst einen Sitz im Aufsichtsrat innehat. Eine Einsicht ist allerdings nicht zu erkennen bei dem CDU-Mann: „Wir hätten es auch weiterhin so belassen, da es sich nur um eine Empfehlung handelt“, so Barkowsky. Da sich Pro-Kaki aber an die Empfehlung halte, ziehe die CDU jetzt gleich.

Am kommenden Dienstag, 26. September, könnte der Aufsichtsrat dann mit drei Frauen und fünf Männern besetzt werden, was immer noch nicht paritätisch wäre. Allerdings findet am 24. September im Wahlkreis drei eine Nachwahl statt, die alles noch einmal auf den Prüfstand stellen könnte. Erhält die FDP in Kaltenkirchen dann nämlich ein paar Wählerstimmen mehr, könnte sie mit drei Sitzen, statt bisher mit zwei, in die Stadtvertretung einziehen. Damit hätte die FDP wieder Fraktionsstatus und ihrerseits einen Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat.

