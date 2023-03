﻿Bark: Stiftung Klimawald wandelt 16 Hektar Acker in Wald um

Zehntausende Fußballfelder Waldfläche gehen jeden Tag auf der Welt verloren. Am Dienstag ist internationaler Tag des Waldes. Die Stiftung Klimawald setzt sich für die Pflanzung von neuen Wäldern ein. In Bark will sie 16 Hektar Ackerfläche in Mischwald verwandeln.

In Bark will die Stiftung Klimawald 16 Hektar Neuwald pflanzen. Bisher werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt, im November werden dann 100 000 junge Setzlinge gepflanzt. (Symbolbild)

Bark. Bäume speichern in ihrem Leben tonnenweise Kohlendioxid. Sie spenden Schatten und Feuchtigkeit, produzieren Sauerstoff und sind Lebensraum für Vögel und Insekten. Die Stiftung Klimawald pflanzt seit mehr als zehn Jahren neue Wälder. In diesem Jahr sind 16 Hektar Neuwald in Bark geplant – auf einem Acker.

„In diesem Jahr wachsen dort noch Kartoffeln“, sagt Alf Jark, Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Klimawald. Die Stiftung arbeitet mit Spendengeldern, gut eine halbe Million Euro werden für den neuen Wald in Bark investiert. „Alle Spenden werden zu 100 Prozent in neuen Wald umgewandelt.“

16 Hektar Acker in Bark werden zu Wald

Zwei größere Flächen konnte die Stiftung erwerben, knapp sechs Hektar am Bastlohkamp und weitere 10,5 Hektar Am Hundewald. Die Genehmigungen für die Aufforstung liegen bereits vor, sagt Jark. Die Bodenuntersuchungen seien abgeschlossen. Anhand der Ergebnisse werde nun ausgewählt, welche Bäume genau gepflanzt werden sollen in Bark.

Anlässlich des internationalen Tages des Waldes am 21. März, macht die Stiftung Klimawald darauf aufmerksam, dass weltweit täglich riesige Waldflächen verloren gehen, etwa 43 000 Fußballfelder. Dem begegnet die Stiftung mit der Bildung neuer Wälder.

Stiftung Klimawald will 100000 junge Bäume in Bark pflanzen

Ein Mischwald wird in Bark entstehen. 100 000 Setzlinge sollen im November in Bark gepflanzt werden, sobald vorher ein Wildzaun aufgebaut wurde, um die jungen Pflanzen zu schützen. „Hauptsächlich werden Laubbäume gepflanzt“, sagt Jark, die genaue Zusammensetzung werde noch ermittelt aus gut 30 Baumarten, die auch bei den sich verändernden Klimabedingungen gut zurechtkommen sollen.

„Eichen werden dabei sein und Buchen, aber auch einige Nadelbäume“, sagt Jark. Der Waldrand werde zudem mit blühenden Sträuchern bepflanzt, unter anderem Holunder. Zu einer Pflanzaktion werden dann auch Bürger eingeladen, um zu helfen. Die Stiftung will das Engagement für den Wald und den Waldschutz stärken.

55 Hektar Neuwald seit 2010 gepflanzt

Entstanden ist die Stiftung im September 2010, der erste Wald wurde ein Jahr darauf in Arpsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) angelegt. Dort seien die Bäume inzwischen bis zu zehn Meter hoch gewachsen, sagt Jark. Seit 2011 habe die Stiftung 55 Hektar neuen Wald angelegt – vor allem in Schleswig-Holstein. Im Kreis Segeberg hat die Stiftung bereits in Henstedt-Ulzburg 2,5 Hektar Wald angelegt – ebenfalls auf einem Acker. „Unsere Wälder sind Bürgerwälder“, sagt Jark – alle dürfen sie nutzen.

Ständig sei die Stiftung zudem auf der Suche nach neuen Flächen, die erworben werden können, um dort Bäume zu pflanzen, sagt Stiftungsvorstand Jark – damit der Sonnenschutz der Erde wieder dichter wird.