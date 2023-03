﻿Ackerbrand-Macher holen die US-Band Ugly Kid Joe nach Seth

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Ackerbrand findet wieder am 19. August in Seth statt. Jetzt stehen die acht Bands fest, die beim Rockfestival auftreten werden. Um wen es sich handelt und wo Sie Karten bekommen, lesen Sie hier.

Seth. So langsam steigt bei Thomas Kühl und seinem Freund Marcus Peters vom Verein Moorwerk, den Machern des Rockmusikfestivals Ackerbrand in Seth, die Vorfreude. Am 19. August wird wieder gefeiert auf dem Acker zwischen Seth und Stuvenborn. Nach der Premiere im vergangenen Jahr soll es wieder losgehen.

„Wir haben natürlich überlegt, ob wir das noch mal machen“, gibt Peters zu. Die Organisation des Festivals Ackerbrand hatte viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen. Das müsse natürlich mit Job und Familie passen, geben Kühl und Peters zu. Allerdings waren die Rückmeldungen nach der Premiere 2022 so positiv gewesen, dass ihnen ja fast nichts anderes übrig geblieben sei, als erneut Ackerbrand zu starten.

Top-Act beim Ackerbrand: Ugly Kid Joe sind bekannt durch Hits wie „Cats in the Cradle“

Jetzt stehen die Bands fest, die im August nach Seth reisen und für gute Stimmung sorgen sollen. Besonders freut Thomas Kühl sich auf Ugly Kid Joe aus den USA und outet sich als großer Fan der Rockmusiker, die 2017 auch schon beim Wacken Open Air aufgetreten waren.

Ihre größten Hits sind „Cats in the Cradle“ und „Everything About You“. Mit dem Management von Ugly Kid Joe war Thomas Kühl bereits seit längerem in Kontakt, jetzt ergab sich die Zusammenarbeit.

Ackerbrand: Karten, Camping Das Rockfestival Ackerbrand Seth findet am Sonnabend, 19. August, statt und läuft ab 12 Uhr. Acht Bands treten bis in die Nacht hinein auf. Eintrittskarten zu 37 Euro gibt es online unter www.ackerbrand.de sowie im Lokal Kleine Braukunst in Seth (Hauptstraße 49). Das Campen kostet in diesem Jahr sieben Euro pro Fahrzeug. Es wird eine Tageskasse geben.

In der Bewerbungsphase, in der Bands sich bei den Ackerbrand-Machern um einen Bühnenplatz bemühen konnten, waren es etwa 300 Gruppen, die in Seth beim Festival mitmachen wollten. Alle wurden gesichtet und letztlich wie im vergangenen Jahr acht Bands gebucht. Neben Ugly Kid Joe stehen The Dirty Denims, Triddana, Igel vs. Shark, Pendejo, Rook Road, 5th Avenue und Brazing Bull auf der Bühne. Anders als 2022 sind dieses Jahr weniger Bands aus der Region am Start.

Der Hauptact des Ackerbrand-Festivals ist die Band Ugly Kid Joe, die auch in Wacken bereits dabei war. © Quelle: Eve ov Beer

1500 Tickets gibt es für das Ackerbrand-Festival in Seth

Die Tore zum Festivalgelände öffnen sich am 19. August um 11 Uhr, ab 12 Uhr wird es laut und die ersten Gruppen treten auf. Maximal 1500 Karten werden verkauft. Gebraucht werden für alles Drum und Dran etwa 50 Helfer. Da setzen Kühl und Peters auf die Sether, die bereits im vergangenen Jahr für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Der Campingplatz ist vom 18. August 16 Uhr bis 20. August 16 Uhr geöffnet. Platz sei reichlich vorhanden, 2022 waren etwa 200 Camper nach Seth gekommen.

Die Band Triddana aus Argentinien kam mit ihrer Mischung aus schottischer und irischer Volksmusik in Kombination mit Power-Metal beim Publikum in Seth sehr gut an. 2023 sind die Musiker wieder in Seth dabei. © Quelle: Nicole Scholmann

Das Catering mit Essen und Getränken wird wieder an Profis vergeben. Im vergangenen Jahr hatte der Imbissbetreiber den Ansturm unterschätzt beziehungsweise den Imbissstand falsch geplant. Es hatten sich lange Schlangen gebildet – aber die Besucher hatten sich geduldig angestellt. Das soll in diesem Jahr besser werden.

Mehrere neue Sponsoren konnten für die zweite Festivalauflage gewonnen werden. Ohne diese, so Kühl und Peters, sei eine Veranstaltung heutzutage nicht mehr möglich. Zumal der Eintrittspreis moderat bleiben soll. „Es ist alles seit dem vergangenen Jahr viel teurer geworden“, gibt Marcus Peters zu.