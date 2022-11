﻿Ärger bei Ausbau des Glasfasernetzes? Kreis Segeberg will hart reagieren

Kreis Segeberg. Mit Grausen denkt der SPD-Kreistagsabgeordnete Martin Ahrens an die vergangenen Monate zurück. Mit monatelangem Vorlauf habe er bei einem Unternehmen für sein neues Haus in Kisdorf einen Glasfaseranschluss bestellt – der erst zugesichert, dann aber nicht erstellt worden sei. Das dürfe dem Kreis bei seinem Breitbandprojekt nicht auch passieren, warnte er im Kreiswirtschaftsausschuss.

Denn die Firma wird der Kreis wohl am Ausbau beteiligen. Für rund 60 Millionen Euro lässt der Kreis die letzten 1987 Gebäude im Kreisgebiet ans Glasfasernetz anschließen – die letzten „weißen Flecken“, meist abgelegene Einzelsiedlungen. Sie verfügen über keine oder nur schwache Internetverbindungen mit maximal 30 Mbit pro Sekunde.

Vier Baulose für letzte Glasfaseranschlüsse im Kreis Segeberg

Die Hälfte der Kosten für das Projekt übernimmt der Bund, je ein Viertel Land und Kreis. Vier Baulose sind ausgeschrieben, berichtete Christoph Bechtel, Berater des Projektmanagementbüros plan[neo], dem Ausschuss. Die Baulose seien so geschnitten, dass bisher aktive Player eine sinnvolle Position fänden, formulierte Bechtel. Als aktive Unternehmen genannt wurden die Stadtwerke Barmstedt, die Stadtwerke Neumünster, die Stadtwerke Norderstedt mit wilhelm.tel, und die Deutsche Glasfaser.

Beim Blick auf die Karte mit den Zuschnitten der Baulose lässt sich erahnen, wer die Zuschläge bekommen könnte: Für Baulos „West“ Barmstedt, für „Südwest“ Norderstedt, für „Nordwest“ Neumünster, für „Mitte“ Deutsche Glasfaser. Der östliche Teil des Kreises Segeberg ist bereits gut abgedeckt, durch Telekommunikationsunternehmen und die Lückenschlüsse des öffentlich-rechtlichen Wege-Zweckverbands.

Zwei Inseln, die abgekapselt in erschlossenen Gebieten liegen, wurden Baulosen zugeschlagen. Stocksee, umzingelt von WZV-Gebiet, ging an „Mitte“, Kayhude an „Südwest“. Die Anschlüsse für ein paar Häuser in Wakendorf I werden extra beauftragt.

Sorge unter Kreispolitikern: Was, wenn Firmen beim Ausbau schlampen?

Martin Ahrens sorgte sich im Ausschuss. Es gebe einen Anbieter, dem es auch nach Monaten nicht gelinge, Glasfaser an Häuser anzuschließen. „Manche Kunden warten ein Jahr.“

Auf Nachfrage von KN-online erklärt Ahrens, dass er selbst betroffen sei. Er wohnte einst in Hüttblek. Dann wollte er in die Hälfte eines Doppelhauses in Kisdorf umziehen. Im April habe er bei der Deutschen Glasfaser den Glasfaseranschluss für Kisdorf beantragt. „Dann ging das grenzwertige Theater los.“

Manager der Deutschen Glasfaser angeschrieben

Mal sei ihm mitgeteilt worden, der Anschluss könne nicht verlegt werden, dann doch. Als Problem habe sich auch erwiesen, die Leitung vom Nachbarhaus abzuzweigen, denn dann wären Änderungen im Grundbuch nötig geworden. Und fraglich sei auch gewesen, wo das Kabel in seinem Haus anlandet.

SPD-Kreistagsabgeordneter Martin Ahrens: „Das Theater mit einem Anbieter wegen eines Glasfaseranschlusses an mein Haus war grenzwertig." © Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Ahrens sagt, er habe Manager der Deutschen Glasfaser direkt angeschrieben. „Drei Briefe, per Einschreiben mit Rückschein.“ Ein Mitarbeiter habe ihn kontaktiert, einer, der „renitente Kunden“ beruhigen solle. Nach weiterem Hin und Her habe er Ende August der Deutschen Glasfaser abgesagt. Er wisse von Nachbarn, denen es ähnlich ergangen sei, und von einer Familie aus Hüttblek, die letztlich selbst 20 Meter Kabel verlegt habe.

Deutsche Glasfaser schildert ihre Version

Dennis Slobodian, Sprecher der Deutschen Glasfaser, antwortet auf Anfrage von KN-online, in der Hausbegehung am 18. Mai habe Ahrens die Lösung Abzweig vom Nachbarkabel akzeptiert. Der Tiefbau sei am 20. Juni genehmigt worden, der Bau für 4. bis 8. Juli geplant gewesen. „Dann hätte Herr Ahrens seinen Anschluss schon seit Monaten.“

Doch er habe dann lieber einen direkten Anschluss haben wollen. Im Juli sei er telefonisch unerreichbar gewesen, am 3. August bei einer Hausbegehung ein Weg fürs Kabel gefunden worden. „Die Mehrkosten hätten wir übernommen.“ Sechs bis acht Wochen später sollte verlegt werden. Doch Ahrens habe am 23. August storniert.

Kreis Segeberg wappnet sich für Ärger bei Ausbau des Glasfasernetzes

Nichtanschlüsse will der Kreis bei seinem Projekt verhindern. Und er hat einen Hebel, sagte der Berater des Kreises, Christoph Bechtel, im Ausschuss. Prinzipiell hätten die Firmen, die den Zuschlag erhalten, die Pflicht, die Häuser anzuschließen. Notfalls „braucht es Druck von anderen, etwa dem Breitbandkompetenzzentrum“. Fördergelder würden nur für angeschlossene Bereiche gezahlt. Landrat Jan Peter Schröder stellte klar: „Es gibt kein Geld, wenn nicht angeschlossen wird.“

Bis 21. Dezember haben die Anbieter ihre Angebote abzugeben. Wohl im zweiten Halbjahr 2023 werde begonnen zu bauen. „Nach zwei Jahren sollte alles fertig sein“, so Bechtel.

30 Mbit/Sekunde reichen bei Internet wohl nicht aus

Stephan Holowaty (FDP) fürchtete, dass das Limit 30 Mbit pro Sekunde nicht reiche. „Das heißt, dass uns das Thema Breitband erhalten bleibt.“ Landrat Schröder pflichtete ihm bei: Der nächste auszubauende Sektor, der „graue Bereich“ bis 100 Mbit, seien wohl die Städte, außer dem gut erschlossenen Norderstedt.

Die Deutsche Telekom sei seinerzeit mit Vektoring „zwischengegrätscht“, ärgerte er sich. Gemeint ist: Alte Telefonkupferkabel werden, ohne groß neue Leitungen verlegen zu müssen, auf Internet getrimmt – aber weit entfernt von der Kapazität eines Gasfaserkabels. Bechtel stimmte Schröder zu: „Die Städte werden weiterhin eine Baustelle sein.“