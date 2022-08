﻿Afghanische Familie aus Hasenmoor vom Frühstück weggeholt und abgeschoben

Hasenmoor. Die Familie Milad sitzt am Frühstückstisch, als es morgens um halb neun an der Tür klingelt. Beamte der Polizei und der Ausländerbehörde stehen vor der Tür der Wohnung auf einem Bauernhof in Hasenmoor. Vater, Mutter und drei kleine Kinder, vor einem Jahr aus Kabul in Afghanistan geflohen, dürfen das Nötigste packen, werden dann zum Flughafen gefahren und abgeschoben. Die beiden Flüchtlingskoordinatoren Kristin Pridat (Amt Auenland Südholstein) und Bernd Birkholz (Hartenholm) sind immer noch geschockt darüber, was vor gut zwei Wochen ihren Schützlingen passierte. „ich konnte die ersten Nächte gar nicht schlafen und zur Ruhe kommen“, sagt Kristin Pridat. Sie als angestellte Koordinatorin und auch das Amt hatten ihrer Auskunft nach keine Kenntnisse über die Abschiebung der afghanischen Familie.

Die Flüchtlingsfamilie hat ein besonderen Weg hinter sich. Vor gut einem Jahr, als die Taliban wieder die Herrschaft in Afghanistan übernommen hatten, war sie an den Flughafen in Kabul geeilt und hatte dort gehofft, Plätze in einem Flieger raus aus ihrem Heimatland zu bekommen. Die Eltern arbeiteten nach eigenen Angaben für die USA und Spanien und fürchteten um Leib und Leben. Die Flucht gelang. „Die haben irgendein Flugzeug genommen, Hauptsache raus“, sagt Kristin Pridat.

Hauptsache raus aus Kabul und weg von den Taliban

Mit einer Militärmaschine ging es zunächst nach Dubai, von dort nach Madrid in Spanien. Das war ihr erster Schritt auf europäischem Boden. Untergebracht wurden sie in einem Camp, berichtet Pridat. „Familie Milad hatte aber nicht das Gefühl, dass sie in Spanien weiterkommt“, erzählt die Koordinatorin. Dann machten die Eltern mit ihren Kinder - sieben, fünf und drei Jahre alt – den Fehler, der ihnen noch große Schwierigkeiten bringen sollte.

Bernd Birkholz und Kristin Pridat sind Flüchtlingskoordinatoren und fassungslos darüber, wie mit Asylbewerbern umgegangen wird. © Quelle: Nicole Scholmann

Die fünf Personen reisten weiter nach Deutschland, dem Land, in dem sie eine bessere Zukunft für die Kinder und sich sahen. Im Dezember kamen sie in Norddeutschland an und wurden über die Landesunterkunft in Boostedt dem Kreis Segeberg zugewiesen. Das Amt Auenland Südholstein – früher Kaltenkirchen-Land – organisierte die Wohnung in Hasenmoor, die Flüchtlingskoordinatoren kümmerten sich um die Familie. "Das große Mädchen sollte hier nach den Ferien in die Schule kommen, für die beiden Jüngeren haben wir nach Kita-Plätze geguckt", schildert Pridat. "Wir hatten alles geregelt", sagt Bernd Birkholz, der bei der Gemeinde Hartenholm als Koordinator angestellt ist.

An einem Montag stand die Polizei vor der Tür

An einem Montag klingelte plötzlich das Telefon von Pridat und der afghanische Vater meldete sich aufgeregt. „Come here, please“, habe er nur gesagt, „komme bitte her“. Die Polizei sei da, er wissen nicht weiter. An eine Abschiebung habe sie da noch gar nicht gedacht. Als Pridat zur Wohnung geeilt war, fand sie keine Person mehr vor. „Das Brot war noch im Ofen und die Wäsche an der Leine“, erzählt Pridat. Nachbarn berichteten, dass die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor der Tür gestanden habe, „in voller Montur“.

Familie Milad wurde nach Spanien abgeschoben. Dort, so die Ausländerbehörde, hatten sie das erste Mal Europa betreten. „Es gilt die europarechtliche Vereinbarung, dass in dem sicheren Staat, in dem jemand zuerst ankommt, auch der Asylantrag bearbeitet werden muss“, erklärt Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg, dessen Ausländerbehörde zuständig ist. Im dem Fall sei nach dem Dubliner Übereinkommen (DÜ) gehandelt worden.

Ausländerbehörde sagt: Familie hätte freiwillige gehen können

Die Segeberger Ausländerbehörde habe „die gesetzliche Verpflichtung, die Abschiebungsanordnung des Bundesamtes aus dem Frühjahr 2022 nach Spanien, unter Beteiligung des Landesamtes, durchzusetzen“. Eine Frist zur freiwilligen Ausreise werde nicht gesetzt. „Die Familie hätte dem amtlichen Bescheid des Bundesamtes seit Februar aber selbstinitiativ freiwillig folgen können“, heißt es aus der Behörde. Eine Ankündigung der Abschiebung „kann bei einem so gelagerten Sachverhalt nicht erfolgen, um die im Vorherein mit dem Aufnahmestaat (hier Spanien) abgestimmte Rücküberstellung nicht zu gefährden“.

Ein pikantes Detail: Die Überstellung in das erste europäische Land, das betreten wurde, muss zwingend innerhalb von sechs Monaten erfolgen. „Findet das nicht innerhalb der maßgeblichen Überstellungsfrist statt, geht die Zuständigkeit zur Prüfung des Asylantrages auf Deutschland über“, heißt es aus dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. Bei Familie Milad wäre diese Frist am nächsten Tag abgelaufen und sie hätte in Deutschland bleiben können.

Flüchtlingskoordinatoren entsetzt über das Vorgehen der Segeberger Behörde

Auch wenn das Recht – so wie es aussieht - auf Seiten der Ausländerbehörde ist, sagen Pridat und Birkholz, könne man so doch nicht mit Menschen umgehen. Kristin Pridat ist per Smartphone im engen Austausch mit der Familie, die jetzt in Spanien sitzt. „Die spanischen Behörden haben den Eltern gesagt, dass sie nichts für sie tun können, weil sie ja sowieso nicht nach Spanien wollten, und haben sie auf die Straße gesetzt“, sagt Pridat. Die fünf Personen seien irgendwo untergekommen und treiben sich tagsüber auf der Straße herum. „Die Frau weint die ganze Zeit.“ Der Hartenholmer Helferkreis überlegt, wie der afghnaischen Familie geholfen werden kann.

Die Flüchtlingskoordinatoren sind entsetzt über das Vorgehen der Ausländerbehörde des Kreises Segeberg. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ordnungsgemäß gelaufen ist“, sagt Birkholz. Er und Pridat fordern Einblick in die Akten zu dem Fall und wollen einen Anwalt einschalten. Kurz nachdem die Familie Milad abgeschoben wurde, traf es den nächsten Asylbewerber. Auch er meldete sich, als er mit den Beamten im Auto nach Frankfurt zum Flughafen saß. Ohne Ankündigung sei auch der junge Mann abgeschoben worden. Er muss nach Bulgarien. Obwohl, so die Flüchtlingshelfer, er eine Ausbildung zum Augenoptiker beginnen wollte und den Lehrvertrag in der Tasche hatte.

Deutschland ist ein gefragtes Zielland für Flüchtlinge

Der Kreis Segeberg teilt mit, dass „derzeit DÜ-Fälle einen Großteil der bundesweiten Asylanträge und Aufenthaltsbeendigungen ausmachen“. Unabhängig vom sicheren Aufenthalt in Europa sei Deutschland „das gefragteste Ziel- oder Weiterwanderungsland“.