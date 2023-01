﻿AKN-Linie A1: Sperrung wegen Bauarbeiten

Ellerau/Kaltenkirchen. Die S-Bahn 21 soll Ende 2025 von Hamburg bis nach Kaltenkirchen fahren. Dann können Fahrgäste ohne Umsteigen bis zum Hamburger Hauptbahnhof pendeln. Die Arbeiten für die Elektrifizierung an der Strecke sollen am Montag, 16. Januar, beginnen. Dafür wird der Streckenabschnitt von den Haltestellen Burgwedel bis Ellerau der AKN-Linie A1 bis voraussichtlich zum 19. August gesperrt. Alle Zugfahrten fallen aus.

Für die Fahrgäste wird auf diesem Streckenabschnitt der AKN-Linie A1 ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dafür sollen auf allen Fahrten barrierefreie Busse eingesetzt werden. Die Fahrpläne der AKN-Linien A2 und A3 bleiben unverändert.

Ersatzverkehr auf AKN-Linie A1: Haltestellen eingerichtet

Die Ersatzhaltestellen sind in Richtung Eidelstedt in Ellerau am Steindamm 7, in Quickborn am ZOB und in der Kieler Straße 15, in Hasloh am Mittelweg sowie in Bönningstedt an der Kieler Straße 91. In der Gegenrichtung halten die Busse in Burgwedel am Roman-Zeller-Platz, in Bönningstedt an der Kieler Straße 84, am Mittelweg in Hasloh sowie in Quickborn am Heidkampsweg und ZOB.

Rollstuhlfahrende, die die Haltestellen in Hasloh und Bönningstedt nutzen wollen, bittet das Bahnunternehmen AKN, sich unter Tel. 04191/933933 anzumelden. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Fahrkarten müssen im Vorwege gekauft werden, sie sind in den Bussen nicht erhältlich. Die genauen Abfahrtzeiten sind auf der Internetseite www.akn.de sowie über die Apps von HVV und Nah.SH nachzulesen.

Die AKN empfiehlt Fahrgästen auch Richtung Norden, die AKN-Linie A2 ab Ulzburg über Norderstedt-Mitte ins Hamburger Zentrum zu nehmen. Weitere Informationen gibt die AKN unter Tel. 04191/933933.

Die AKN befördert in der Metropolregion Hamburg jährlich rund zwölf Millionen Fahrgäste auf drei Linien. Gesellschafter des Unternehmens sind die Stadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein. Die Firmierung AKN Eisenbahn GmbH ist auf die historische Streckenführung Altona-Kaltenkirchen-Neumünster zurückzuführen.