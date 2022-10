Mutig und selbstbewusst waren die mehr als 20 Bad Bramstedter Schüler, die am Freitag vor wildfremden Menschen und mitten während der AKN-Zugfahrt Richtung Eidelstedt eine Theaterszene aufführten. Lange hatten sie geübt – nun folgte der erste und einzige Auftritt.

Bad Bramstedt/Kaltenkirchen. Die drei Damen aus Süddeutschland und Lübeck wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Nach dem kurzen Schreck verfolgten sie aber interessiert die kurze Theatervorführung von mehr als 20 Jugendlichen der Gemeinschaftsschule Auenland Bad Bramstedt im AKN-Zug. Die Frauen waren zur Reha in der Region und wollten am Freitag einen schönen Tag in Hamburg verbringen. Die Fahrt mit der AKN sorgte bei ihnen und den weiteren Passagieren für kurzweilige Unterhaltung. Nach der langen Corona-Pause waren zwei Schulen beim Projekt „Hin und weg“ der AKN dabei.

Aktion stand unter dem Motto „Klimawandel – Mobilität der Zukunft“