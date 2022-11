﻿Brötchentüten und Gespräche: Aktionen zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Viele Kommunen machen an diesem Tag auf das wichtige Thema mit verschiedenen Aktionen aufmerksam. In Kaltenkirchen wird es gleich zwei Veranstaltungen geben. Und die Bäckerei Wagner nimmt zum letzten Mal an der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ teil.

Kaltenkirchen. „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ – diese Botschaft verteilt die Bäckerei Wagner in Kaltenkirchen auf Papiertüten schon seit 2003 immer am 25. November. An diesem Datum wird weltweit der Gedenk- und Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen begangen. In vielen Städten und Kommunen gibt es Aktionen und Veranstaltungen, die auf dieses Thema aufmerksam machen. So auch in Kaltenkirchen – und immer mit dabei war bislang die Traditionsbäckerei Wagner Am Markt 12.

Auch in diesem Jahr wird dort am Freitag jedes Brot und alle Brötchen, die über den Ladentisch gehen, in die Tüten mit der Botschaft „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ verkauft. Zusätzlich werden zwischen 8 und 10 Uhr die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Claudia Eckhardt-Löffler, und Roxana Ebert vom Frauentreffpunkt in der Bäckerei anwesend sein, um Informationsmaterial zu verteilen und Gespräche zu führen. Da die Bäckerei Wagner jedoch zum Jahreswechsel für immer schließt, endet damit nach 19 Jahren auch diese wichtige Aktion.

36 000 Frauen sind in diesem Jahr in Schleswig-Holstein schon Opfer von Gewalt geworden

Bereits zwei Tage früher, am Mittwoch, 23. November, werden die Gleichstellungsbeauftragte, Bürgermeister Hanno Krause, Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe und weitere Unterstützende ab 10 Uhr auf dem Grünen Markt stehen und dort kostenlos Brötchen in jenen Botschafts-Tüten verteilen. „Angehängt ist eine Postkarte, die auf der Vorderseite über den nonverbalen Hilferuf ,Häusliche Gewalt’ informiert. Auf der Rückseite sind Beratungsangebote vor Ort und bundesweite Rufnummern für Hilfesuchende gedruckt“, sagt Claudia Eckhardt-Löffler. Es sei sehr wichtig, vor allem auf die Nummer des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ (08000 116 016) noch bekannter zu machen. Unter dieser Nummer finden Frauen und Mädchen in ganz Deutschland, die Opfer von Gewalt werden, Hilfe.

Zudem gibt es in der Stadtbücherei wieder einen Infostand mit Hintergrundinformationen, Materialien zum Mitnehmen und eine Medienauswahl zu dem Thema.

Seit 23 Jahren gibt es den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. „Und er hat nicht an Bedeutung verloren“, sagt Eckhardt-Löffler: „Die Corona-Krise hat die Lage für viele Frauen und Mädchen noch verschlimmert.“ Allein in Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr 3899 Fälle von Frauen und Mädchen, die Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden, angezeigt. Der Landesfrauenrat Schleswig-Holstein errechnet anhand einer Dunkelfeldstudie, dass in den letzten zwölf Monaten 36 640 Frauen in Schleswig-Holstein häusliche Gewalt erlebt haben.