﻿Aktivregion Alsterland sucht neue Förderprojekte

Kreis Segeberg. Die Aktivregion Alsterland möchte auch im kommenden Jahr wieder Kleinprojekte fördern. Dafür stehen 200.000 Euro aus dem Regionalbudget der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur- und Küstenschutz (GAK) zur Verfügung. Damit können Kleinprojekte im ländlichen Raum mit einer Förderquote von bis zu 80 Prozent unterstützt werden.

„Seit 2019 wurden bereits über 70 spannende und kreative Maßnahmen in der Region realisiert“, berichtet Sabine Zeis von der Aktivregion Alsterland. Allein in diesem Jahr seien 28 Anträge gestellt worden, von denen 20 Fördermittel in Höhe von insgesamt 190.000 Euro erhalten konnten. Zwölf geförderte Projekte wurden von gemeinnützigen Vereinen und Verbänden, fünf von privaten und drei von öffentlichen Trägern veranlasst.

Zum „Alsterland“ gehören im Kreis Segeberg die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg, das Amt Itzstedt und das Amt Kisdorf, daneben noch die Städte Ahrensburg und Bargteheide, die Gemeinden Ammersbek und Großhansdorf und das Amt Bargteheide-Land.

Rundwanderweg in Seth dank Aktivregion Alsterland

In diesem Jahr wurde zum Beispiel in der Gemeinde Seth ein Rundwanderweg angelegt, der im Zentrum der Gemeinde an der „Alten Schule“ startet. An dem Wanderweg wurden Informationstafeln, Bänke sowie Tisch-Bank-Kombinationen aufgestellt. Lerntafeln vermitteln Wissen zu Flora und Fauna am Wegesrand, wie Damwild und Vogelarten oder Hochmooren und Knicks und schaffen damit einen interessanten Ausflugsort.

Die Remise in Sülfeld erhielt eine Förderung für neue Möbel auf der Veranstaltungsfläche und die historische Götzberger Mühle konnte schon mehr als ein Mal von den Fördermitteln profitieren. "Alle Projekte wurden mit dem Ziel bezuschusst, die Lebensqualität in den ländlichen Mitgliedsgemeinden und Städten zu steigern", sagt Zeis.

Die Chance auf eine Förderung aus dem Regionalbudget eröffnet sich den Bewohnern und Bewohnerinnen des Alsterlandes nun erneut. „Wer eine gute Idee zur Umsetzung einer gemeinnützigen Maßnahme hat, ist bei der Aktivregion Alsterland genau richtig“, so Zeis. Mit einer Förderquote von bis zu 80 Prozent sei dieses Angebot insbesondere für Organisationen interessant, die sonst Probleme haben, ein größeres finanzielles Vorhaben zu stemmen.

Denn neben öffentlichen und privaten Projektträgern können auch Vereine und Verbände bei der Umsetzung ihrer Idee unterstützt werden, die aus den Bereichen Dorfentwicklung, Grundversorgung oder Freizeit und Naherholung kommen. „Wir hoffen, mit dem Regionalbudget auch im nächsten Jahr wieder eine Vielzahl neuer Projektträger zu erreichen“, so Zeis.

Zu beachten sei dabei nur, dass die Brutto-Gesamtkosten eines Projektes 20.000 Euro nicht übersteigen dürfen. Die Anträge müssen zwischen dem 2. Januar und 28. Februar 2023 eingereicht werden. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.aktivregionalsterland.de zu finden. Fragen zu Projektideen werden auch telefonisch von Sabine Zeis unter Tel. 0431/53030830 oder per Mail (zeis@agenda-regio.de) beantwortet.