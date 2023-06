﻿Alexander Scheffler kann in Schackendorf als Bürgermeister weitermachen

Aktuelle Infos

Liveblog: Bombe in Kiel-Dietrichsdorf wird Sonntag, 2. Juli, entschärft

Eine britische Fliegerbombe soll am Sonntag in Kiel-Dietirchsdorf entschärft werden. Rund 8200 Menschen müssen dafür ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Aktuelle Infos zum Einsatz und zur Evakuierung erfahren Sie am Sonntag im Liveblog.