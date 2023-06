Musical „Loserville“ am Alstergymnasium: Klischees und rockige Musik

Henstedt-Ulzburg. Durch das Forum des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg dröhnt der tiefe Klang einer E-Gitarre: In bunten Outfits stürmen die Jugendlichen auf die Bühne und bewegen sich rhythmisch zu der Musik. Während der Computerfreak Michael (Sören Thormählen) versucht, der hübschen Holly (Malena Kempke) seine Gefühle zu gestehen, träumen die anderen Schulkinder davon, wie sie ihr Leben verändern können. Das Musical „Loserville“ erzählt die Geschichte einer Gruppe von Schülern in den 70er-Jahren – bis zum 17. Juni tritt die Musical-AG noch mit dem Stück in Henstedt-Ulzburg auf.

„Das war klasse“, ruft Leevke Schiwek, Leiterin der Theatergruppe am Alstergymnasium. Bei den letzten Durchlaufproben vor der Premiere sitzt schon so gut wie alles. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karin Baumann muss sie nur Feinheiten korrigieren– beispielsweise, weil eine Requisite fehlt oder der Umbau noch schneller ablaufen soll. Hinter dem Schülerensemble liegt eine intensive und anstrengende Probenzeit. Seit knapp einem Jahr proben die rund 40 Jugendlichen an dem Musical.

Kultur am Alstergymnasium – Davon handelt das Musical „Loserville“

„Loserville ist eine Kombination aus der Serie Big Bang Theory und dem Film High School Musical“, sagt Karin Baumann. In dem Stück geht es um die beiden Nerds Michael und Lucas, die 1971 die E-Mail erfinden wollen. Doch nicht alles läuft nach Plan: Ein arroganter Mitschüler kommt ihnen in die Quere – und dass sich beide Jungs in dasselbe Mädchen verlieben, macht die Sache auch nicht einfacher.

Die Songs des Musicals stammen auf dem Album „Welcome to Loserville“ von der Pop-Punk-Band Son of Dork. „Uns gefallen die rockigen Lieder richtig gut und wir hoffen, damit viele Menschen zu begeistern“, erzählt Hauptdarsteller Sören Thormählen.

Musical-AG gehört zum Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg: „Wir brennen für die Arbeit“

Seit mehr als 40 Jahren ist die Musical-AG ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags am Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg. Auch in diesem Jahr wirken mehr als 40 Jugendliche der achten bis zwölften Klasse an der Umsetzung des Stücks mit. „Wir brennen für diese Arbeit und sind glücklich, dass es so eine Institution an unserer Schule gibt“, sagt Moritz Fischer. Er spielt in dem Musical Eddie, den Widersacher von Michael. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler engagiert sich seit Jahre nin der freiwilligen Musicalgruppe und freut sich, nach vier Jahren Corona-Pause wieder auf der Bühne zu stehen.

„Wenn wir den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, hat sich die ganze harte Arbeit ausgezahlt“, verrät Sören. In den zurückliegenden Wochen hat er neben der Vorbereitung für das mündliche Abitur fast täglich für den Auftritt geübt. „Selbst im Alltag schlüpfen wir schon unterbewusst in unsere Rollen – jetzt wollen wir auch zeigen, was wir können“, ergänzt Moritz.

Das Schülerensemble am Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg führt „Loserville“ bis 10. Juni sowie vom 15. bis 17. Juni auf. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, Schulkinder zahlen 5 Euro. Restkarten sind an der Schule oder in der Buchhandlung Henning Rahmer erhältlich.

