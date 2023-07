﻿Ballon fliegt 35 Kilometer über Henstedt-Ulzburg und sammelt Daten

Vom Sportplatz des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg aus machte sich am Freitagmittag ein Heliumballon auf den Weg in bis zu 35 Kilometer Höhe. Im Gepäck Messinstrumente, die allerhand Daten über Wetter und Klima einsammeln. Am Ende kam es bei der Landung zu unerwarteten Komplikationen.

Henstedt-Ulzburg. Das Alstergymnasium hat als einzige Schule in Schleswig-Holstein an einem Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt teilgenommen und dafür am Freitagmittag einen Ballon mit wertvoller Fracht in den Himmel geschickt. Auf dem Sportplatz fanden die Vorbereitung und der Start des mit Helium gefüllten Ballons statt. In knapp drei Stunden Flug kam der Ballon in bis zu 35 Kilometer Höhe und sammelte Daten ein, die in einer Box unterhalb des Ballons gespeichert wurden.