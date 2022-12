﻿Apotheke in Bad Segeberg produziert Fiebersaft – und rät vom Hamstern ab

Fiebersaft für Kinder ist heiß begehrt. Die Alte Apotheke in Bad Segeberg stellt das Medikament mit dem Wirkstoff Paracetamol oder Ibuprofen jetzt selbst her – wie andere Apotheken auch. Gehamstert werden sollte er aber nicht.

Bad Segeberg. Es riecht nach Erdbeeren in dem kleinen Labor. Was Paula Radig angemischt hat, soll Kindern nicht nur helfen, sondern auch schmecken. Gewissenhaft tropft sie die Substanz in die milchige, sämige Flüssigkeit. Ordentlich umrühren, dann füllt sie den Saft vorsichtig in eine Fläschchen ab. Dosierhilfe aufdrücken, Kindersicherer Verschluss aufsetzten – fertig ist ein derzeit begehrtes Medikament: Fiebersaft.