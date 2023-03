﻿Alte Avia-Tankstelle in Bad Segeberg: 74 Pfennig für einen Liter Benzin

Sie sieht aus wie eine Filmkulisse – die alte Avia-Tankstelle in Bad Segeberg. Ein ungewöhnlicher Hingucker im Stil der 60er Jahre. Der Preisaushang verrät: der Liter Benzin kostete damals 74 Pfennig. Doch getankt werden kann dort nicht mehr. Wer hinter der Alten Avia steckt und was dort heute los ist.

Wie eine Filmkulisse: Die alte Avia-Tankstelle an der Lübecker Landstraße in Bad Segeberg wurde von einem Freundeskreis wieder hergerichtet im Stil der frühen 60er Jahre.

Bad Segeberg. Der Liter Benzin kostet 74 Pfennig, Super gibt es für 79 Pfennig, Diesel für 64. Diese Tankstelle ist wie ein Traum. So taucht sie auch auf, unvermittelt an der Lübecker Landstraße, mitten zwischen Wohnhäusern wie ein rot-weißer Farbtupfer. Ohne Neon-Leuchtreklame, picobello gepflegt im Chic der frühen 60er Jahre – und ohne Autos. Denn die Avia-Tankstelle ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Heute ist sie ein Treffpunkt für Menschen, „die Benzin im Blut haben“, erklärt Thomas Stieper vom Freundeskreis „Alte Avia“ e.V..

Alte Avia-Tankstelle in Bad Segeberg wurde 1950 eröffnet

Geschraubt wird dort aber nicht, die Tankstelle ist Treff- und Startpunkt für Touren und Ausflüge. 2010 konnte der Freundeskreis, der vornehmlich aus etwa 15 Motorradenthusiasten besteht, das Gelände übernehmen. Damals stand das Gebäude mit dem typischen Vordach schon ein paar Jahre leer und sollte abgerissen werden. Um 1950 herum konnte dort erstmals getankt werden. „Es war eine typische Kleinstadttanke, ideal gelegen an der früheren Ausfallstraße Richtung Lübeck“, sagt Stieper. 1992 war dann Schluss, die behördlichen Auflagen zu hoch. Nur der Tankstellenshop lief noch einige Jahre weiter.

Zwei Jahre brauchte der Freundeskreis, um in Eigenarbeit aus der alten Avia-Tankstelle ein optisches Schmuckstück zu machen. Seit rund zehn Jahren freuen sich Vorbeifahrende über den Hingucker in 60er-Jahre-Optik „Wir haben es bestmöglich hergestellt.“ Die beiden alten Zapfsäulen sind nicht die originalen, sondern stammen von einer anderen Tankstelle. Die Diesel-Zapfe neben dem früheren Shop erinnert in seiner wuchtigen Eckigkeit an das Folgejahrzehnt. Im Kassenraum steht ein Tresen im Leistenoptik-Stil der 60er Jahre. Auf weitere Möblierung wird verzichtet, es solle nicht der Anschein erweckt werden, dass dort mehr läuft, als gelegentliche Treffen. Der Avia-Konzern hat sein Okay für die Nutzung der alten Markenzeichen gegeben.

Thomas Stieper vom Freundeskreis "Alte Avia" zeigt an der historischen Tankstelle den Aushang mit den Preisen, wie sie Anfang der 60er Jahre waren. © Quelle: Norbert Rochna

Das will der Verein nicht überstrapazieren, deshalb legt er eine gewisse Zurückhaltung beispielsweise bei Anfragen von Filmfirmen oder Fotoshootings an den Tag. „Wir wollen nicht kommerziell tätig sein.“ Somit bleibt die „Alte Avia“ eher ein Treffpunkt für Motorradfahrer.

Oldtimerfahrer treffen sich an der Alten Avia

Die bunte Gruppe, zu der unter anderem ein Zahnarzt, Fahrlehrer, Feuerwehrmann und Ingenieur zählen – „Wir sind keine Rocker!“, erklärt Stieper, der Unternehmer ist und eine BMW fährt, lachend – startet von dort aus zu ihren Ausflügen. Eine zweite Gruppe, der „Avia Drivers Club“, geht seit acht Jahren mit Oldtimern auf Tour. „Unsere Fahrzeuge stehen nicht rum, die bewegen wir.“ Thomas Stieper ist dann mit einem Setra-Bus, Baujahr 1960 dabei. Rund 50 Interessenten gehören zu dem lockeren Zusammenschluss. Kaum eine Handvoll Termine gibt es pro Jahr und die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 limitiert.

Früher gab es mehr Angebote und Mitfahrer, aber weil die Avia Tankstelle an der Lübecker Landstraße liegt, kollidierten die Aktivitäten mit den Besucherströmen der Karl-May-Spiele. Sie könnten dann nicht die Straße mit 30 Oldtimer-Fahrzeugen zustellen. „Da haben wir es etwas zurückgeschraubt.“ Zudem sehen sich die Clubs nur als Ergänzung zu bestehenden Angeboten anderer Motorsportvereine. Auch wenn die Betriebsamkeit an der Alten Avia sich bewusst in Grenzen hält, so ist der Stolz auf das Erscheinungsbild der historischen Tankstelle herauszuhören. Es sei ein Beitrag zur Erhaltung des Stadtbilds und des 60er-Jahre-Feelings. „Wir haben hier eine kleine heile Welt gebaut.“

Weitere Informationen über „Alte Avia“ und die Gruppen gibt es per E-Mail an info@avia-bus.de.