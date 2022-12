﻿Warum es in Alveslohe keinen Friseursalon und keinen Arzt gibt

Neben einer Arztpraxis wünschen sich die Alvesloher ganz besonders, dass endlich wieder ein Frisörgeschäft im Ort öffnet. Interessentinnen und Interessenten sind nach den Worten von Bürgermeister Peter Kroll vorhanden. Dass es bisher nicht klappte, hat einen besonderen Grund.

Alveslohe. Auf die gut 2800 Einwohner zählende Gemeinde Alveslohe kommen im nächsten Jahr viele Ausgaben zu, sodass der Schuldenberg voraussichtlich bis Ende 2023 um gut 700 000 Euro auf 8,7 Millionen Euro (pro Kopf 3137 Euro) anwachsen wird. Diese Entwicklung veranlasst Bürgermeister Peter Kroll zu mahnenden Worten an die Politik auf Landes- und Bundesebene. „Unsere Aufgaben werden immer mehr, und die Kosten steigen“, moniert er. „Deshalb muss es zu einer besseren Finanzausstattung der Kommunen kommen.“ Alleine an Energiekosten müsste Alveslohe 2023 mit 310 000 Euro fast 180 000 Euro mehr zahlen als im Jahr zuvor. Aber den Bürgerinnen und Bürger liegen nicht so sehr die Finanzen des Ortes am Herzen, sondern sie beklagen sich mehr darüber, dass es in Alveslohe weder einen Hausarzt noch einen Zahnarzt gibt.