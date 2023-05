﻿Warum zog Bürgermeisterkandidatin ihre Kandidatur plötzlich zurück?

Alveslohe. In der kleinen Gemeinde Alveslohe brodelt es einige Tage vor der Kommunalwahl am 14. Mai ganz heftig in der Ortspolitik. Dabei geht es um die Bürgermeisterkandidatin des Bürgervereins Alveslohe (BVA), die noch vor ihrer offiziellen Bekanntgabe überraschend zurückzog, weil sie nach Auskunft der Wählergemeinschaft „von anderer politischer Seite“ aufgefordert worden war, nicht für das Amt zu kandidieren. Namen werden vom BVA nicht genannt. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um die BVA-Gemeindevertreterin Birgit Bornholdt-Winter, die Bürgermeisterin werden wollte. Sie äußert sich nicht zu der Angelegenheit.

Nach 20 Jahren im Amt gibt Bürgermeister Peter Kroll (BVA) den Posten nach der Kommunalwahl ab. Nach der neuen Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Alveslohe“ und den Grünen wollte nach anfänglichem Zögern auch der Bürgerverein mit einer Kandidatin für die Kroll-Nachfolge in die Wahl gehen. Nachdem sie intern nominiert worden war, sollte sie bei einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden, doch sie zog ihre Bewerbung schon vorher zurück. Um wen es sich dabei handelt, wurde und wird vom BVA nicht öffentlich bekannt gegeben. Doch es ist im Ort ein offenes Geheimnis, dass es sich um die 60-jährige Birgit Bornholdt-Winter handelt, BVA-Vorstandsmitglied, seit 2008 Gemeindevertreterin und Direktkandidatin des BVA, der das aber weder dementieren noch bestätigen will.

BVA spricht von einmaligem Vorgang in der Geschichte Alveslohes

In einer Pressemitteilung des BVA heißt es: „Erstmals in der kommunalpolitischen Geschichte der Gemeinde Alveslohe ist es zu einer aktiven und persönlichen Einflussnahme gegenüber einer Kandidatin des BVA gekommen.“ Bereits am Tag nach der internen Nominierung sei es „von anderer politischer Seite zu einer persönlichen Auseinandersetzung in Gegenwart von Zeugen gekommen. Diese Auseinandersetzung gipfelte in der Forderung, nicht für dieses Amt zu kandidieren.“ Wer von welcher Partei oder Gruppierung diese Forderung erhoben hatte, wollen die BVA-Verantwortlichen nicht sagen, auch nicht, wo und zu welchem Anlass die Beeinflussung stattgefunden hat. Fakt ist aber, dass der Bürgerverein nun ohne Kandidatin dasteht.

„Diese Auseinandersetzung war für unsere Kandidatin dermaßen belastend, dass sie aus sehr persönlichen und nachvollziehbaren Gründen ihre Kandidatur zurückgezogen hat“, schreibt der BVA weiter, der sich „mit aller Entschiedenheit gegen dieses Fehlverhalten“ wehrt, „denn es verletzt die Grundprinzipien unserer demokratischen Grundordnung“.

Einflussnahme auf Kandidatur der BVA-Kandidatin wird bestritten

„Wir haben auf die Nominierung beim BVA keinen Einfluss genommen“, stellt Regina Deilke, Spitzenkandidatin der Grünen, klar. „Das steht uns auch gar nicht zu.“ Die Grünen freuen sich stattdessen stets über ein breites demokratisches Angebot zu einer Wahl, „denn das gehört zu unseren Prinzipien“.

Auch der Bürgermeisterkandidat der erst kürzlich neu gegründeten Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Alveslohe“, Matthias Bornholdt, übrigens der Bruder von Birgit Bornholdt-Winter, bestreitet eine persönliche Einflussnahme auf den Verzicht seiner Schwester.