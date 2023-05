﻿Am Dienstag: Licht aus in den Apotheken in Bad Segeberg und Klein Rönnau

Bad Segeberg. Die Apotheken wollen ein sichtbares Zeichen setzen: Am Dienstag, 9. Mai, bleibt es in den Apotheken landesweit bis 14 Uhr dunkel. Während beispielsweise die Apotheker in Neumünster ihre Geschäfte schließen und es eine Art Notdienst vor den Läden gibt, wollen alle sechs Apotheken in Bad Segeberg und Klein Rönnau zwar geöffnet bleiben, aber das Licht ausmachen. Die Aktion soll ein Protest gegen die Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen sein. Die letzte größere Anhebung der Vergütung für die Medikamentenabgabe habe es 2004 gegeben. „Seitdem ist nicht viel passiert“, sagt Helene Imbusch von der Friesen-Apotheke in der Südstadt.

Apotheken wurde Vergütung gekürzt

Stattdessen habe es sogar eine Kürzung gegeben. Seit Januar bekommen die Apotheken 20 Cent weniger pro Medikament. „Das klingt erst nicht so dramatisch. Aber die Masse macht es.“ Egal wie teuer eine Arznei ist, die Apotheken bekommen immer das gleiche Geld, erklärt sie. Dirk Buckenberger, Inhaber der Trave-Apotheke in Klein Rönnau und der Alten Apotheke, erinnert daran, dass bei komplizierten und teuren Verordnungen die Apotheker oft in Vorleistung gehen würde. Sitzt ein Kreuzchen auf dem Rezept falsch oder wurde die Verordnung nicht richtig ausgefüllt, bleibt der Apotheker auf den Kosten sitzen. „Wir bürokratisieren uns kaputt“, klagt Buckenberger.

Handlungsfreiheit gefordert bei Patientenversorgung

Er und seine Mitstreitenden wünschen sich zudem mehr Handlungsfreiheit für eine schnelle Patientenversorgung bei Lieferengpässen sowie einen Ausgleich für den Mehraufwand. Der Aufwand bei Verwaltung, Beratung und Service steige. Dagegen ständen steigende Kosten und Tariferhöhungen für die Beschäftigten. „Die sind auch gerechtfertigt. Gutes Personal ist Mangelware und muss auch gut bezahlt werden“, betont Dirk Buckenberger.

Apotheken fehlt wirtschaftliche Perspektive

Bei dem jetzigen Abrechnungs- und Vergütungssystem gerieten immer mehr Kollegen in wirtschaftliche Schieflage. Rund 150 Apotheken haben in den vergangenen 15 Jahren aufgegeben. Dazu gehe über ein Drittel der Apotheker auf das Rentenalter zu oder sei darüber. Nachfolger seien wegen der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive nicht in Sicht, beklagt auch der Apothekerverband. „Das ist ein Problem vor allem im ländlichen Raum“, betont Helene Imbusch. Buckenberger ist fassungslos, dass eine große Krankenkasse ihre Mitglieder dazu auffordert, Medikament bei einer Online-Apotheke zu bestellen, weil es billiger sei: „Da fühle ich mich nicht erst genommen im Gesundheitswesen.“ Und macht am Dienstag das Licht aus.