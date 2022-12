﻿Freispruch, weil Henstedt-Ulzburger Zeuge gelogen hat

Norderstedt. Richterin Dr. Elisa Kuhne und der Vertreter der Staatsanwaltschaft sahen sich ungläubig an. Ein Henstedt-Ulzburger Hauptzeuge erwähnte bei einem Prozess wegen Körperverletzung eher beiläufig, dass er selbst bei der Schlägerei kräftig ausgeteilt und diese sogar begonnen hatte. Ein Freispruch war daher nach nur kurzer Verhandlungsdauer die Folge.

Dabei wog der Vorwurf der Staatsanwaltschaft schwer. So soll der Angeklagte, der bei seiner Vernehmung von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, keine Regung zeigte und nur stur geradeaus sah, sich im Oktober vergangenen Jahres als Schläger gezeigt haben. Am Busbahnhof an der Rathausallee in Norderstedt sei er mit einem anderen Mann, der bis heute nicht namentlich bekannt ist, unvermittelt auf den Henstedt-Ulzburger losgegangen, so der Vorwurf. Durch Faustschläge soll das Opfer zu Boden gegangen, zeitweise bewusstlos gewesen sein. Durch die Gewalt brach beim Opfer ein Zahn ab.

Strafprozess vor dem Norderstedter Amtsgericht: Zeuge besitzt lange Liste an Vorstrafen

Deshalb wurde gegen den Hamburger ein Strafbefehl erlassen. Der beinhaltete eine Freiheitsstrafe von acht Monaten zur Bewährung. Weil der Beschuldigte dagegen Widerspruch eingelegt hatte, kam es zum Strafprozess vor dem Norderstedter Amtsgericht.

Zu Beginn der Verhandlung hatte Verteidigerin Christine Siegrot durchgesetzt, dass vor seiner Vernehmung aus dem Vorstrafenregister des Henstedt-Ulzburger Zeugen und Geschädigten berichtet wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der was auf dem Kerbholz hat – unter anderem waren dort Verurteilungen wegen Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Widerstand gegen sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte aufgelistet. Damit wollte die Anwältin zeigen, dass es sich bei ihm keinesfalls um ein wehrloses Opfer, sondern um einen gewaltbereiten Mann handelt.

: „Ich hatte eine richtige Hasskappe auf ihn“

Das bestätigte auch die Befragung durch Richterin Kuhne schnell. „Ich kann mich an die Sache gar nicht so recht erinnern“, sagte der kräftige Zeuge mit leiser Stimme, um dann hinterherzuschieben, dass er auch zugeschlagen, sogar die Schlägerei angefangen habe.

Zu dem Zusammentreffen sei es gekommen, weil beide zu der Zeit denselben Arbeitsweg hatten. Bei seiner polizeilichen Aussage habe er das alles unerwähnt gelassen, vielmehr behauptet, angegriffen worden zu sein. „Ich wollte ihm einfach eins reinwürgen, hatte die Zeit eine richtige Hasskappe auf ihn“, so der Henstedt-Ulzburger. Man habe sich auch am Telefon beschimpft.

Die Richterin wollte daraufhin wissen, worauf die Wut auf den Angeklagten zurückzuführen sei. „Er hat mir meine Frau weggenommen. Ist jetzt mit ihr verheiratet. Das hatte sich in meinem Kopf festgebrannt.“ Dann blickte das angebliche Opfer seinen Widersacher auf der Anklagebank an und sagte zu ihm: „Entschuldigung, tut mir leid.“ Der Hamburger reagierte ohne Gefühlsregung, blickte an seinem Kontrahenten vorbei.

Richterin Kuhne sprach daraufhin den Angeklagten frei. Denn nach den Angaben des Zeugen habe der Angeklagte in Notwehr gehandelt. Sie sagte zum Henstedt-Ulzburger aber noch, dass es sein könne, „dass von der Staatsanwaltschaft in dieser Sache noch was kommt“, denn er habe den Angeklagten zu Unrecht beschuldigt.