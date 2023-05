﻿An den Fischteichen in Bad Segeberg steht jetzt ein besonderer Piratenturm

Bad Segeberg. „Die Eroberung hat schon stattgefunden“, kommentierte Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen, als er am Donnerstagnachmittag bei den Fischteichen bei der Straße „An der Trave“ zur Einweihung der neuen Spielgeräte erschien. Und tatsächlich tummelten sich schon mehr als 20 Kinder aller Altersgruppen bis 13 Jahre auf dem Piratenturm, der das zentrale Segment des Spielplatzes darstellt.

In der Niederung zwischen der Straße und der Heinrich-Rantzau-Schule können sich die Jungen und Mädchen frei bewegen, dort fahren keine Autos und auch die Mütter können sich entspannen. „Ein idealer Platz zum Spielen“, fand auch Jörg Guntermann, Fachberater der Lieferfirma „Spielplatzgeräte Meier“ aus Oberbayern.

Die hatten auch Peter Gehrau vom Segeberger Bauhof mit einer Montagehilfe beim komplizierten Aufbau unterstützt. Kompliziert deshalb, weil es bei dem Turm und seinen Stützen keinen rechten Winkel gibt. Stadtgärtnerin Kerstin Pagel, die schon vor zwei Jahren den innovativen Spielplatz am Theodor-Heuss Ring geplant hatte, fiel in Timmendorf an der Ostsee ein dort gebauter Spielplatzturm auf, der nun nachgebaut wurde. „Er hat einen erschwerten Zugang“, erklärte Guntermann. Der sorge dafür, dass auf den Turm nur Kinder klettern könnten, die mit der Höhe zurecht kämen und die Netzlaufbahn oder Rutsche sicher beherrschen könnten.

Bad Segeberg hat 22 offene Kinderspielplätze

Rund 80000 Euro hat die Stadt für die neuen Spielgeräte ausgegeben, darunter sind neue Hüpfplatten mit Kugelfischlogo, eine Doppelschaukel auch für Kleinkinder und ein Kleinkindschiff mit Wackelbrett. Befragt hatte man vorher auch den Jugendbeirat der Stadt, welche Spielgeräte bei den Kindern denn besonders gewünscht seien. 22 offene Kinderspielplätze habe die Stadt, erzählte Kerstin Pagel. Die am Apfelgarten und im Steinkamp hätten etliche neue Kleingeräte bekommen.

Neue Spielgeräte baute die Stadt auf dem Spielplatz an den Fischteichen für die Kids. Im Zentrum steht der neue Piratenturm. © Quelle: Klaus J. Harm

Als Nächstes plant man, auf dem Platz am Konrad-Adenauer Ring einen Inklusiv-Spielplatz unter dem Motto „Spielen für alle“ einzurichten. Dort sollen dann auch Rollstuhlfahrer, körperlich oder geistig eingeschränkte Kinder zusammen spielen können. „Das wird leider nicht billig“, berichtet Pagel, „bei diesen Spezialgeräten muss man immer mit einem um 75 Prozent höheren Preis rechnen.“

Anziehungspunkte für die gesamte Umgebung

Aber statt überall ein wenig zu tun, möchte sie lieber einmal etwas Richtiges gestalten. Doch schon jetzt sind die Spielplätze der Stadt Anziehungspunkte für Kinder aus der ganzen Umgebung. Gerade zum Theodor-Heuss Ring führen Eltern ihre Kinder mit dem Auto so dicht wie möglich hin, bedauerte Bürgermeister Köppen.

Er fand es auch schade, dass einige Kritiker meinten, die Stadt tue zu wenig für die Kinder. Der Grund dafür möge wohl daran liegen, dass diese Leuten selten ihre Autos verließen und die tollen Spielplätze der Stadt absichtlich weitab der öffentlichen Straßen gebaut wurden. Die Kinder jedenfalls wussten es besser, davon zeugt die Zahl der Zwerge, die die neuen Spielgeräte weit vor ihrer offiziellen Übergabe eroberten.