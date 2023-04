﻿An der B 206 in Bad Segeberg verschwindet ein Stück Feuerwehr-Geschichte

Bad Segeberg. Wenn Bad Segebergs Wehrführer Mark Zielinski dieser Tage das Grundstück der Feuerwache an der B 206 betritt, konkurrieren in ihm zwei sehr gegensätzliche Gefühle: Vorfreude und Wehmut. Wie Zielinski geht es vielen der Kameradinnen und Kameraden, die zum Teil schon viele Jahre lang in der Kreisstadt den blauen Rock tragen. Mit dem Abriss des alten „Wohnturms“ verschwindet nach über vier Jahrzehnten auch ein Stück Bad Segeberger Feuerwehr-Geschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe hier alles erlebt und durchlebt“, erzählt er – vom Vorstellungsgespräch bei der Jugendwehr 1986 über den ersten Dienst bei den Erwachsenen bis hin zu schönen, aber auch schlimmen Einsätzen. „Für viele von uns ist das hier so etwas wie ein zweites Zuhause.“ Andererseits freue er sich sehr darüber, noch als Verantwortlicher zu erleben, dass sich der jahrelange Kampf für den Neubau am Ende gelohnt habe.

Da die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft natürlich auch unter den aktuell extrem schwierigen Bedingungen sicherstellen muss, ist von ihren Mitgliedern bis auf Weiteres eine Menge an Improvisation gefordert. „Das werden ganz sicher keine einfachen zweieinhalb Jahre“, weiß Bauamtsleiterin Antje Langethal, die Bad Segebergs mit Abstand größte Baustelle im Rathaus und vor Ort begleitet.

Ende 2025 soll die neue Wache in Bad Segeberg komplett fertig sein

Erst Ende 2025 werde das rund 18 Millionen Euro teure Projekt komplett abgeschlossen sein. Mitte Mai könnte nach dem Abriss des Turms und dem Abtransport des akribisch getrennten Bauschutts mit dem Neubau auf der von der Bundesstraße aus gesehen rechten Seite begonnen werden. „Wenn alles klappt, kann die Feuerwehr dort bis Jahresende einziehen.“ Ab Mitte 2024 solle dann in einem zweiten Bauabschnitt die jetzige Fahrzeughalle abgerissen und neu errichtet werden. Über 100 Meter lang werde das gesamte Objekt später sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der gut 5000 Quadratmeter großen Fläche in Nachbarschaft zum alten Hochregallager von Möbel Kraft entsteht der erste Teil des neuen Gerätehauses mit zwölf Stellplätzen, einer Waschhalle, Werkstätten und Lagerräumen. Erstmals erhalten die Aktiven dort getrennte Umkleideräume und Sanitäranlagen. Im Obergeschoss sollen außerdem Büros für die Verwaltung sowie Besprechungs- und Ausbildungsräume entstehen.

Bad Segeberger Bauamtsleiterin mit Fortschritt zufrieden

Aktuell liege man gut im Zeitplan, betont Antje Langethal. „Tendenziell läuft es sogar besser als erwartet, aber irgendetwas ist bei so einer großen Baustelle natürlich immer.“ So sei zuletzt bei der Abtrennung der beiden Gebäudeteile Wasser in die Dämmung gelaufen. Die Feuerwehrleute hätten schnell ihre Einsatzkleidung in Sicherheit bringen müssen.

Lesen Sie auch

Generell ist die Bauamtschefin voll des Lobes für die Blauröcke. So habe die Feuerwehr die aufwendige Räumung des Verwaltungstraktes, in dem sich neben zwei Wohnungen unter anderem auch Büros, Unterrichtsräume und die Kleiderkammer befanden, vollständig in Eigenregie erledigt. Das Ganze habe die Stadt keinen Cent gekostet. Das gehe nur, wenn alle mitzögen, sagt der Wehrführer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Baufirma arbeitet derzeit an der neuen Zu- und Ausfahrt für die Feuerwehr auf die B 206. © Quelle: Thorsten Beck

Lagerung und Unterbringung des Materials stellen die Verantwortlichen nun allerdings vor gewaltige Herausforderungen. Auf der Rückseite des Gebäudes habe die Wehr für die Übergangszeit sechs Container zur Verfügung gestellt bekommen, berichtet Zielinski. Insgesamt mussten rund 20 Euro-Paletten an verschiedenen Orten in Bad Segeberg eingelagert werden. „Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich im Einsatzstress zu merken, wo alles ist“, erzählt er.

Stadt Bad Segeberg sperrt Stellplätze in der Parkpalette

Für die nach einer Alarmierung anfahrenden Feuerwehrleute sei von der Stadt auf der gegenüberliegenden Parkpalette zudem eine Reihe von Stellplätzen gesperrt worden. Und mit der Baufirma müsse natürlich immer wieder bis ins Detail abgestimmt werden, welche Flächen für sie tabu seien. „Jeder hat hier seinen eigenen Tanzbereich“, scherzt Mark Zielinski.

Besonders glücklich sind er und die Truppe darüber, dass die 1980 beim Neubau traditionell eingemauerte Zeitkapsel – unter anderem mit aktuellen Tageszeitungen – gerettet werden konnte. Die hatten Schleswig-Holsteins damaliger Innenminister Uwe Barschel und Bad Segebergs früherer Bürgermeister Uwe Menke gemeinsam verschlossen. Geöffnet werde sie aber auf keinen Fall. Zielinski: „Das bringt Unglück.“