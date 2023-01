﻿Gänsebraten-Betrug: Anklage gegen Dreiklang-Hotelbesitzer in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen/ Neumünster. Die Hygieneprobleme in der Dreiklang-Küche sind nicht der einzige Grund, aus dem die Staatsanwaltschaft Kiel den Kaltenkirchener Hotelier Uwe Heymann auf dem Kieker hat. Schon vor einem Jahr wurde Heymanns Firma „Gourmet-Universum“, ein Versandhandel für fertige Speisen, Gegenstand strafrechtlicher Untersuchungen.

Diese Firma vertreibt unter anderem die Gänsebraten, die jedes Jahr zu Weihnachten von etlichen Konsumenten im Hotel Dreiklang bestellt werden. Heymann und die Gourmet-Universum Geschäftsführerin Daniela Wessel werden aktuell von der Staatsanwaltschaft wegen Täuschung der Verbraucher angeklagt: Bei den Gänsebraten 2021 soll es sich um Tiefkühl- und nicht um Frischware gehandelt haben.

Der Speisen-Versandhandel hat seinen Firmensitz im Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen. Dort wurde die Hotel-Küche Mitte November wegen gravierender hygienischer Mängel vom Kreis Segeberg nach einer Kontrolle mit sofortiger Wirkung geschlossen. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt derzeit gegen den Hotelbesitzer Uwe Heymann wegen des Verstoßes gegen das Lebensmittelrecht.

Speisen von Gourmet-Universum in Tiefkühlhalle Neumünster gefunden

Laut Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg, wurde bei einer Verdachtskontrolle der Lebensmittelaufsichten Neumünster und Kreis Segeberg am 22. Dezember 2021 festgestellt, dass es sich bei den Speisen der Gourmetuniversum GmbH um Tiefkühlware handelte. Dem voraus ging eine Prüfung der Lieferscheine der Firmen Gourmetuniversum und Dreiklang GmbH im Rahmen einer Betriebskontrolle.

„Es wurde festgestellt, dass Waren an ein Kühlhaus in Neumünster geliefert wurden“, so Sabrina Müller. Die Stadt Neumünster sei informiert worden, dass möglicherweise Mängel hinsichtlich der Kennzeichnung der Produkte bestehen könnten. Im Rahmen der Kontrolle erfolgte eine Probenentnahme. Diese Proben seien im Labor untersucht und beanstandet worden.

Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler betätigt die Anklage: Bei einer Kontrolle in der Verpackungsstation der Firma „Gourmet-Universum“ in Neumünster sei festgestellt worden, dass die Speisen tiefgefroren und nicht, wie im Internet beschrieben, täglich frisch zubereitet waren. „Die Staatsanwaltschaft klagt den Unternehmer und die Geschäftsführerin gemeinschaftlich wegen vorsätzlicher Täuschung der Verbraucher vor dem Amtsgericht Kiel an“, so Bieler. Es handle sich dabei um eine Straftat. Die Angaben im Internet seien verbrauchertäuschend. „Das ist gesetzlich verboten“, so Bieler. Ein Termin für die Gerichtsverhandlung stehe noch nicht fest.

Die Frage, in welcher Küche die diesjährigen Gänsebraten zubereitet wurden, oder ob es sich wieder um Tiefkühlkost gehandelt hat, konnten die beiden Angeklagten Uwe Heymann und Daniela Wessel nicht beantworten. Sie waren für weder schriftlich noch telefonisch zu erreichen. Auf der Internetseite des Unternehmens (www.das-perfekte-essen.de) wird mit etlichen Speisen wie Ente, Lachs, Tafelspitz, Lasagne oder Hirschkalbskeule geworben. Allerdings sind laut Angebot derzeit nur noch zwei Gerichte vorrätig: Gänsebraten mit sechs Beilagen für vier Personen und ein Kilogramm Graved Lachs.

Hotelbesitzer kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden

Derweil ermittelt die Staatsanwaltschaft Kiel im Fall der Hotel-Küche im Dreiklang weiter. Die Ermittlungen können sich laut zuständigen Oberstaatsanwalt Henning Hadeler noch mehrere Monate hinziehen. Sollte es zur Anklage und dann auch zu einer Verurteilung kommen, müsste der Angeklagte Uwe Heymann mit einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe rechnen.

Die Hotel-Küche werde unter der Leitung Heymanns geschlossen bleiben. Laut Kreissprecherin Müller könnte sie nur kurzfristig wieder öffnen, „wenn es eine neue Leitung gibt und die benötigten Konzessionen vom örtlichen Ordnungsamt vorliegen“.