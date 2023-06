﻿Antifa-Demo in Henstedt-Ulzburg: Kundgebung in Erinnerung an SUV-Attacke

Henstedt-Ulzburg. „Den rechten Terror stoppen“ lautet das Motto einer Demonstration am kommenden Sonnabend, 24. Juni, ab 14 Uhr in Henstedt-Ulzburg. Start und Endpunkt des Treffens ist am AKN-Bahnhof in Ulzburg. Zur Demo aufgerufen haben mehrere Antifa-Gruppen aus der Region – allerdings hält das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt sich aus der Veranstaltung raus. „Wir organisieren die Demonstration nicht“, sagt das Bündnis. Natürlich stehe es jedem Mitglied frei, an dem Umzug durch Henstedt-Ulzburg teilzunehmen, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Antifa-Gruppen beziehen ihre Demo auf einen Vorfall im Oktober 2020, als ein damals 19-jähriger aus dem Kreis Segeberg am Rande eine Kundgebung gegen die AfD im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg in einen Geländewagen gestiegen war und vier Teilnehmende der Kundgebung angefahren hatte. Es kam zu Tumulten, im Laufe derer ein Polizist einen Warnschuss in die Luft abgegeben hatte. Der junge Mann wird dem rechten Lager zugeordnet.

Prozess gegen SUV-Fahrer beginnt am 3. Juli am Landgericht Kiel

Vor dem Landgericht Kiel beginnt am 3. Juli der Prozess wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es sind 14 Prozesstage angesetzt. Da der Angeklagte zur Tatzeit Heranwachsender war, kann es zum Ausschluss der Öffentlichkeit kommen, heißt es aus dem Landgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Demonstration am kommenden Sonnabend will die Antifa an die Tat erinnern und vor der populistischen Partei AfD warnen. Die sei „mitverantwortlich für den aktuellen Anstieg rechter Übergriffe, für rechte Brandanschläge und Morde“, heißt es dazu von der Initiative „Segeberg bleibt bunt in den sozialen Netzwerken“. Die Initiative ruft zur Teilnahme an der Demo auf.

Lesen Sie auch

Die Gemeindeverwaltung weist indes auf Verkehrsbeeinträchtigungen am Sonnabend im Ortsteil Ulzburg hin. Von 13.30 bis 17 Uhr könne es dort für Autofahrer Behinderungen geben. Die Polizei bereitet sich demnach auf die Begleitung des Demonstrationszuges vor.

KN