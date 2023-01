﻿Arbeiten an Hochspannungsleitung: A 7 am Sonntagvormittag gesperrt

Neubaugebiet in Henstedt-Ulzburg: Der Baustart am Brombeerweg naht

Das zurzeit größte Wohnungsbauprojekt in Henstedt-Ulzburg steht am Brombeerweg in den Startlöchern. Das ortsansässige Unternehmen Manke will auf der Fläche an den Pinnauwiesen etliche Reihenhäuser und Doppelhäuser errichten.