﻿Allen Krisen getrotzt: Das Wunder am Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg

Arbeitslosenquote durch Ukrainer verzerrt

Im Dezember waren 7016 Segeberger ohne Job (Quote: 4,5 Prozent), 104 mehr als im November (4,4 Prozent). Saisonüblich laufen viele Verträge am Bau, im kaufmännischen Bereich, in Garten- und Landschaftsbau sowie bei Saisonaushilfen in Produktion und Versand Ende eines Jahres aus. Vor einem Jahr sind 6577 Arbeitslose registriert gewesen (4,2 Prozent). Allerdings gibt es einen Sondereffekt: Durch den Krieg in der Ukraine 2022 waren viele Kriegsflüchtlinge gekommen, sind 562 arbeitslos gemeldet. Ohne diese Gruppe wäre die Arbeitslosigkeit im Dezember nicht 6,7 Prozent höher als vor einem Jahr, sondern 1,9 Prozent niedriger. Regional betrachtet ist die Lage derzeit im Raum Kaltenkirchen (4,2 Prozent) am besten, vor der Dienststelle Bad Segeberg (4,4 Prozent) und vor Norderstedt (5,1 Prozent). Im Dezember boten Arbeitgeber 420 Jobs im Kreis Segeberg neu an. Für rund 2700 offene Stellen suchen sie derzeit Arbeitskräfte.