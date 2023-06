Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg kommt nicht in Schwung

Kreis Segeberg. Die Agentur für Arbeit hatte sich für den Kreis Segeberg offenkundig mehr erhofft: Lediglich einen minimalen Rückgang gebe es bei den Arbeitslosenzahlen im Juni, berichtet der Leiter der Dienststelle in Elmshorn, Thomas Kenntemich, außerdem zuständig für den Kreis Pinneberg. „Auch im letzten Frühjahrsmonat des Jahres kommt der Arbeitsmarkt nicht so recht in Schwung.“ Sie saisonale Belebung bleibe 2023 verhalten. „Dennoch ist Arbeitslosigkeit keine Einbahnstraße.“

Im Kreis Segeberg gebe es 2300 offene Stellen, die Arbeitslosenquote liege bei 4,8 Prozent. Damit befinde sich der Arbeitsmarkt trotz aller Belastungen auf einem guten Niveau, erklärt Kenntemich. „Auch wenn die Gesamtzahlen sich wenig ändern, hat der Arbeitsmarkt in unserer Region nach wie vor viel Dynamik.“ Individuell könne die Jobsuche sehr schnell erfolgreich sein. Wichtig sei die richtige Strategie. „Und dabei helfen die Gespräche mit dem Arbeitsvermittler oder der Arbeitsvermittlerin.“

Im ersten Halbjahr 2023 konnten laut Agentur 2589 Personen ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung beenden. Weitere 2244 hätten durch den Start in eine Ausbildung oder Qualifizierung die Grundlage für einen Einstieg ins Erwerbsleben gelegt.

Unternehmen im Kreis Segeberg zurückhaltend, Fachkräfte gesucht

Derzeit seien einige Unternehmen wegen der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten etwas zurückhaltender bei Personaleinstellungen. „Fachkräfte bleiben jedoch gesucht und die Nachfrage wird in den kommenden Jahren noch steigen“, meint der Agentur-Chef.

Bei den Beschäftigtenzahlen werde in dieser Zeit gar das Allzeithoch erwartet. Mit knapp 97 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis Segeberg sei möglicherweise ein Höchststand erreicht. Im Nachbarkreis Pinneberg habe es einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr gegeben.

„Wir erreichen den Wendepunkt der Beschäftigtenzahlen“, sagt Kenntemich, „immer mehr erfahrene und gut ausgebildete Jahrgänge verlassen künftig den Arbeitsmarkt.“ Den Rückgang könne eine gesteuerte Einwanderung nur zum Teil auffangen. Die Unternehmen müssten auch auf Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz setzen. Viele Arbeitsplätze würden sich wandeln. „Die Anforderungen steigen oder werden andersartig.“

Hilfstätigkeiten werden im Kreis Segeberg seltener

Hilfstätigkeiten etwa könnten teilweise wegfallen. Fast 59 Prozent aller Arbeitslosen hätten keine abgeschlossene Ausbildung. Auch unter den Beschäftigten seien 18 Prozent Hilfskräfte. Doch auch die Arbeitsplätze der Fachkräfte wandelten sich.

„Die große Herausforderung wird sein, die Menschen heute schon bei der Transformation der Arbeitsplätze mitzunehmen“, erklärt Kenntemich. „Qualifizierung von Arbeitslosen genauso wie von Beschäftigten in den Betrieben wird der Schlüssel zum Erfolg.“ Die demografische Entwicklung lasse keine andere Wahl.

In diesen Tagen erhielten zudem viele Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse – Emotionen seien da inbegriffen und Überraschungen nicht ausgeschlossen. „Manchmal muss auch die berufliche Planung kurzfristig überdacht werden.“ Der Ausbildungsmarkt biete weiterhin hervorragende Chancen.

Noch bleibe bis zum Ausbildungsstart etwas Zeit, um sich in einem Kurzpraktikum oder an Schnuppertagen gegenseitig kennenzulernen. Das Zeugnis sei dabei für viele Betriebe nicht mehr das entscheidende Kriterium, so der Arbeitsagentur-Chef. Im Juni habe es noch rund 680 offene Ausbildungsplätze im Kreis Segeberg gegeben.

KN