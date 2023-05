﻿Arved Fuchs vor Schülern: Seid laut, aber seid konstruktiv

Bad Bramstedt. 1989 war Arved Fuchs mit einer international besetzten Gruppe junger Leute zu Fuß zum Nordpol gegangen. 1000 Kilometer bei Temperaturen von bis zu 56 Grad unter null. „Heute wäre das gar nicht mehr möglich. Die Arktis ist ja nur ein zugefrorener Ozean“, so Fuchs, das Eis sei mittlerweile viel zu lückenhaft. Der einstige Abenteurer und heutige Expeditionsleiter fand mit seinen eindrücklichen Schilderungen des Klimawandels schnell Gehör in der Mensa der Jürgen-Fuhlendorf-Schule. Dort hatten sich die Oberstufenschüler am Mittwoch anlässlich ihres Umwelt- und Zukunftstages versammelt.

Der heute 70-jährige Fuchs war gerne der Einladung der Schülerinnen und Schüler gefolgt. Er wohnt nicht nur in Bad Bramstedt, sondern hat auch selbst die Jürgen-Fuhlendorf-Schule besucht. Danach bereiste er als Abenteurer alle Kontinente, wurde mit zunehmendem Alter mehr und mehr zum Mahner vor dem Klimawandel – und wurde dessen wichtiger Zeuge. Wer über Jahrzehnte die Polarregionen bereist, der erlebt den Wandel in seiner ganzen Dramatik.

Die Nachhaltigkeit-AG hat auch ein eigenes Logo entworfen, das auf T-Shirts gedruckt wurde. Die Erde liegt in der Hand der Menschen, darum sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN farblich symbolisiert. © Quelle: Einar Behn

„Das Meerwasser bei Grönland hat sich um drei bis fünf Grad erwärmt“, schilderte Fuchs. Das höre sich nicht nach viel an, doch vor einigen Jahren lag die Temperatur nur bei fünf bis sechs Grad. Sie habe sich also verdoppelt, mit verheerenden Folgen für das empfindliche Ökosystem und für das Weltklima insgesamt. Fuchs zeigte seinem jungen Publikum eigene Fotos von Häusern an der Küste Alaskas, die es heute nicht mehr gibt. „Die Küste erodiert dort bis zu 16 Meter pro Jahr.“ Dort wo die Häuser standen, sei jetzt das Meer. „Die Menschen dort haben keine Lobby“, niemand höre ihnen zu.

Ylva Reh und Emma Wegner von der Nachhaltigkeits-AG der Schule hatten vor der Zusammenkunft Fragen der Schüler gesammelt, um sie ihrem prominenten Gast zu stellen. Nein, er sei kein Vegetarier, habe aber seinen Fleischkonsum deutlich reduziert, um die Massentierhaltung nicht zu fördern, antwortete er auf die entsprechende Frage. Selbst an Bord seines Expeditionsschiffes, dem Segelkutter „Dagmar Aaen“, gebe es immer zwei Gerichte, eines davon vegetarisch.

„Wie sieht Ihr Alltag aus?“, lautete eine weitere Frage. „Wenn ich zu Hause bin, habe ich meistens einen ganz normalen Büroalltag.“ Er reise aber auch viel zu Konferenzen und halte Vorträge. „Ich unterscheide nicht zwischen Privatleben und Beruf, für mich ist das eins.“

Klimaschutz im Alltag praktizieren

„Ist der Klimawandel noch zu stoppen?“ Das 1,5-Grad-Ziel der UN sei wohl kaum mehr zu schaffen, eine Klimaerwärmung um zwei Grad realistischer. Fuchs forderte die jungen Leute auf, selbst den Klimaschutz in ihrem Alltag zu praktizieren. Deutschland sei nur mit zwei Prozent an den weltweiten Treibhausgasemissionen beteiligt. „Doch pro Kopf gerechnet, stehen wir mit an der Spitze.“ Die Nachhaltigkeits-AG der Schule leistet ihren Beitrag zum Klimaschutz. „Wir kopieren viel weniger, seitdem wir iPads haben, trennen Müll im Klassenzimmer“, so Ylva Reh aus dem elften Jahrgang. In Workshops beschäftige sich die AG mit der Funktion der Moore oder einer umweltverträglichen Landwirtschaft – und sie richtet den Zukunfts- und Umwelttag einmal im Jahr aus.

Fuchs sagte, er freue sich, dass die junge Generation sich für den Klimaschutz einsetze. „Es geht um eure Zukunft.“ Fridays for Future sei unterstützenswert, doch mit den Protestmethoden der „Letzten Generation“ hadert er. Wer durch Straßenblockaden „die Mutter verärgert, die ihr Kind aus der Kita abholen muss und nun im Stau steht, der spaltet die Gesellschaft.“ Fuchs: „Seid laut, aber seid konstruktiv!“