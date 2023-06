﻿Arved Fuchs, was halten Sie vom Nationalpark Ostsee?

Kiel/ Bad Bramstedt. Der Polarforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt blickt wegen der Klimakrise sorgenvoll in die Zukunft. Am 26. Juni sticht der 70-Jährige mit seiner Crew erneut in See und sammelt auf der Expeditionsreise „Ocean Change“ unter anderem Daten über den Zustand der Ostsee. Gleichwohl warnt er vor zu pauschalen Verboten bei dem geplanten Nationalpark Ostsee und kritisiert die Aktionen der Letzten Generation.

Herr Fuchs, der Zustand der Ostsee ist ein großes Streitthema in Schleswig-Holstein. Was halten Sie von dem Vorstoß, einen Nationalpark Ostsee zu errichten?

Arved Fuchs: Grundsätzlich brauchen wir Meeresschutzgebiete – nicht nur hier in der Ostsee, sondern weltweit. Wichtig ist beim Nationalpark Ostsee jedoch, den Dialog mit den Menschen vor Ort zu suchen. Wenn die Regierung das nicht macht und stattdessen pauschale Verbotszonen ausweist, wird sie die Bevölkerung nicht von dem Anliegen überzeugen. Mein Credo lautet: Wir lösen Probleme nur, wenn die Mehrheit der Menschen hinter uns steht.

Nationalpark Ostsee: Das rät Arved Fuchs der Politik

Geht es nach den Wassersportlern oder Anglern, könnte die Regierung auf die Nullnutzungszonen verzichten.

Man kann es niemals allen recht machen. Trotzdem denke ich, dass die Politiker abwägen sollten, welche Meeresnutzungen wirklich einen schädlichen Einfluss auf die Natur haben. Bei einem Kanufahrer kann ich mir nur schwer vorstellen, warum dieser der Ostsee schaden sollte. Ich warne vor zu allgemeinen Lösungen: Müssen die Nutzungsverbote für jeden gelten? Bei einer so dicht besiedelten Küste wie hier in Schleswig-Holstein sollte ein Nationalpark nicht zu einem Verbot für alle Interessensgruppen führen.

In knapp zwei Wochen sind Sie wieder auf der Ostsee unterwegs. Welche Daten sammeln Sie bei Ihrer Expeditionsreise „Ocean Change“ über die Ostsee und wann gibt es erste Ergebnisse?

Unter anderem erfassen wir den CO2-Gehalt, die Temperatur der Ostsee und den Salzgehalt, aber auch viele weitere Parameter. Das sind wirklich unzählige Daten, die durch das Verteilen der Messbojen „Argo-Floats“ sowie unserem anderen Equipment zustande kommen. Diese Daten fließen in Echtzeit bei den Wissenschaftlern verschiedener Institute ein. Mit den ersten Erkenntnissen können wir wahrscheinlich zu unserer Rückkehr im Herbst rechnen.

Polarforscher Arved Fuchs besorgt: „Letzte Generation reißt Gräben auf“

Ende der 70er-Jahre haben Sie aus Abenteuerlust mit den Expeditionen angefangen. Heute sind Sie auch Klimaschützer. Was verbindet Sie mit der Letzten Generation?

Jahrelang habe ich mich geärgert, dass junge Menschen so unpolitisch waren – und dann umso stärker über Fridays for Future gefreut. Endlich haben sich junge Erwachsene eingemischt, sind laut und unbequem geworden. Die Maßnahmen der Letzten Generation halte ich dennoch für nicht sinnvoll. Anstatt Gräben zuzuschütten, reißen sie diese mit ihren Klebeaktionen neu auf. Viel wichtiger wäre es, die breite Gesellschaft für den Klimaschutz zu begeistern. Beispielsweise die Landwirte, die sich teilweise noch vor einem nachhaltigen Anbau sträuben. Wenn diese nun wegen einer Straßenblockade im Stau stehen, werden sie wenig Verständnis für das Anliegen der Bewegung haben.

Das beantwortet meine Frage nicht ganz. Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn nun?

Ich kann den Zorn verstehen und befürworte, dass die Letzte Generation sich lautstark äußert. Nur die Protestform halte ich eben für kontraproduktiv. Ansonsten bin ich voll und ganz bei ihnen.

Klimakrise laut Arved Fuchs nicht zu stoppen: „Jetzt zählt jedes Zehntelgrad“

Trotz der Proteste von Fridays for Future sowie der Letzten Generation hat die Klimapolitik kaum große Erfolge erzielt. Wie kann das Pariser Schutzabkommen noch eingehalten werden?

Das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können, ist illusorisch. Wir müssen um jedes Zehntelgrad ringen, um welches wir die Erderwärmung minimieren können. Laut aktuellen Reports wird der Nordpol im Sommer 2030 eisfrei sein. Wenn ich Politiker höre, die den Klimaschutz um 20 Jahre aufschieben wollen, dann haben diese Menschen die Zeichen der Zeit nicht erkannt.

Wir haben nicht fünf vor zwölf, wir haben eher fünf nach zwölf. Es ist keine Zeit zum Verhandeln mehr.

