﻿Asbestalarm: Heilpädagogisches Kinderheim in Stipsdorf wird geschlossen

Die Häuser des Heilpädagogischen Kinderheims Stipsdorf wurden in den späten 1960er Jahren gebaut. Sie bieten ein Zuhause für 50 Kinder und Jugendliche aus schwierigen häuslichen Verhältnissen mit Bedarf an Erziehungsbeistand.

Stipsdorf. Das Heilpädagogische Kinderheim in Stipsdorf mit 50 Plätzen für Kinder und Jugendliche sowie mit 60 Mitarbeitenden wird geräumt und der Betrieb eingestellt. Bei Schadstoffuntersuchungen hatte sich gezeigt, dass Bauteile asbestbelastet sind. Das teilte die Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mit Sitz in Rendsburg mit.

Die Gebäude des Kinderheims in Stipsdorf waren vor rund 50 Jahren errichtet worden. In sechs Häusern gibt es 50 Plätze für Kinder und Jugendliche von sechs bis etwa 18 Jahren aus schwierigen häuslichen Verhältnissen mit Bedarf an Erziehungsbeistand. Die Kinder und Jugendlichen kommen aus dem Bundesgebiet, viele von ihnen aus Hamburg. Das Kinderheim in Stipsdorf ist Teil des Jugendhilfe-Netzwerks Nord-Ost, dessen Träger das Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein ist. Sie gehören somit zur Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie.

Kinderheim in Stipsdorf: Asbest bei Vorbereitung für Modernisierung entdeckt

„Der Träger wird gemeinsam mit den Jugendämtern, den Sorgeberechtigten und dem Kreis Segeberg individuell angepasste alternative Angebote für die Kinder und Jugendlichen erarbeiten“, teilte Sprecherin Kerstin Strathmann mit. „Das Wohl und die Gesundheit der Kinder, Jugendlichen und Angestellten haben höchste Priorität.“ Der Träger des Kinderheims in Stipsdorf habe weitere Einrichtungen in Bad Segeberg und Bad Bramstedt, die infrage kämen. Auch Angebote in ganz Schleswig-Holstein würden geprüft. „Derzeit sind die Kinderheime nahezu voll belegt.“

„Bei den Vorbereitungen für eine Modernisierung der Räume wurde im Zuge einer Bestandsaufnahme der Gebäudestruktur auch eine prophylaktische Schadstoffuntersuchung in Auftrag gegeben, so wie es sich aus Verordnungen ergibt“, erläutert Nicole Schenk von der Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie.

Für Umbau oder Neubau des Kinderheims Stipsdorf fehlt Geld

„Leider hat diese Untersuchung eine Asbestbelastung in Teilen der verwendeten Baustoffe ergeben. Eine akute Gefahr für die Kinder und Jugendlichen und Mitarbeitenden besteht aktuell nicht, da der Schadstoff fest gebunden ist“, versichert Schenk. „Aber natürlich nehmen wir die Lage sehr ernst und haben auf schnellstem Wege alle Möglichkeiten geprüft und eine Gefährdungsbeurteilung in Auftrag gegeben.“ Nach ersten Informationen zeigt diese, dass es keine Gefahr für die Hausbewohner und Mitarbeitenden im Kinderheim in Stipsdorf gebe, sagt Kerstin Strathmann.

Nicole Schenk von der Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie sagt zum Asbestalarm im Kinderheim Stipsdorf: "Eine akute Gefahr für die Kinder und Jugendlichen und Mitarbeitenden besteht aktuell nicht, da der Schadstoff fest gebunden ist." © Quelle: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie

Die Geschäftsführung hatte nach eigenen Angaben abgewogen, und sich für einen geordneten Rückzug entschieden. Denn ein Rückbau der belasteten Bestandteile im Zuge eines Umbaus sei so teuer wie ein Neubau. „Für eine solche Anstrengung fehlen uns die finanziellen Mittel“, beklagt Schenk. Zahlen nannte der Träger nicht. Was mit dem Gebäude passieren soll, ist noch unklar, sagt Sprecherin Kerstin Strathmann.

Kinder aus Heim in Stipsdorf werden umgesiedelt

Geplant sei, die Kinder und Jugendlichen ihren Bedürfnissen entsprechend bei diesem Prozess zu begleiten. Hierfür sei ein Ablaufplan über maximal drei Jahre erstellt worden. Jedes Kind solle ein geeignetes, der Lebenslage entsprechendes sowie mit dem zuständigen Jugendamt, den Sorgeberechtigten und dem Kreis Segeberg abgestimmtes Angebot erhalten.

„Wichtig ist ein geregelter, geordneter Übergang für die Kinder und Jugendlichen aus ihrer derzeitigen gewohnten Umgebung in ein neues Umfeld, um Stress und Unsicherheiten zu vermeiden“, sagt Strathmann. „Die Beschulung der Kinder und Jugendlichen kann bis dahin weiter an der Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg durchgeführt werden.“