﻿Atemberaubende Akrobatik: Das passt zum Theatercharme der 50er-Jahre

Bad Bramstedt. Für Herrn Niels ist ein Luftballon nicht einfach ein federleichter Gegenstand, der sich mit dem kleinen Finger schubsen lässt. Bei ihm wird das schwerelose Spielzeug zum widerspenstigen Ding. Es zerrt an seinen Armen, zieht sie in die Höhe und verpasst dem ganzen Mann schließlich einen Stoß, der ihn von den Füßen hebt. Herr Niels aus der „Karnevalshochburg Hannover“, wie er sich selbst vorstellt, bezeichnet sich als Bewegungs-Illusionist. Der Begriff Pantomime erscheint ihm zu abgegriffen, darunter stellt sich jeder einen Mann mit weiß geschminktem Gesicht vor. Herr Niels nennt seine Kunst „visual comedy“. Eine alte Bühnentechnik zeitgemäß weiterentwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Bad Bramstedt waren am Wochenende mehrere dieser Techniken zu bewundern. Im Kurhaustheater wurde „Farbenzauber“ aufgeführt, das erste „Bad Bramstedter Frühlingsvarieté“. In zwei Vorstellungen sahen rund 450 Zuschauer, was Profis mit Keulen, Bällen und Diabolos anstellten, ließen sich von Zaubertricks verblüffen und bekamen Akrobatik gezeigt, mit und ohne Slapstick.

Bad Bramstedter Frühlingsvarieté: Handstand auf wackeligen Stühlen

„Am besten war der Körpereinsatz“, lobte Besucherin Inge Nix die Vorführung von Herrn Niels. „Sowas hat man noch nicht gesehen.“ Eine andere Zuschauerin war vor allem von Cecilia aus Schweden beeindruckt: „Man hat gebangt.“ Cecilia zeigte Äquilibristik. Das heißt: Sie machte Handstand dort, wo es normalen Menschen schon zum Draufsteigen zu wackelig ist: auf Stangen und gestapelten Stühlen. Allein die Höhe des Stapels, den sie aus Tisch und drei Stühlen auftürmte, ließ ihre Nummer atemberaubend erscheinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Akrobatik mit einer ganz anderen Note führte Herr Stanke vor. Als Hausmeister im grauen Kittel zelebrierte er Slapstick schon bevor die Lichter ausgingen. Als das Mikrofonkabel sich in seinem Hosenträger verhedderte, fummelte er das ganze Mikrofonstativ durch den Hosenträger. Zur Hochform lief er nach der Pause auf, als er mit einer Stehleiter, einem Teppich und einem Reck stilvoll an der Aufgabe des Teppichklopfens scheiterte und dabei artistische Kabinettstückchen einflocht, die sich als vorgebliche Stürze tarnten. Die grandiose Mischung aus Schreck und Komik überzeugte, zusammengehalten von überragender Körperbeherrschung.

Jessica Savalla aus Brasilien setzte in ihren Nummern auf Temperament. Sie jonglierte zu schwungvoller Musik mit Keulen und Bällen, beim zweiten Aufritt ließ sie Hula-Hoop-Reifen kreisen und erzeugte mit den wirbelnden Reifen bunte Bilder auf der Bühne. Phil Os verband in seinem Auftritt Diabolos und Hardrock zu einer schnellen Vorführung, bei der die Doppelkegel wilde Figuren vollführten und hoch durch die Luft flogen.

Traum vom Bad Bramstedter Frühlingsvarieté verwirklicht

Moderator Marcel Kösling aus Norderstedt ist ein Bekannter von Kurhaustheaterleiterin Simon Voicu-Pohl: Sie erteilte ihm vor vielen Jahren Gesangsunterricht. Als Kösling sich ihre neue Wirkungsstätte in Bad Bramstedt ansah, war er fasziniert vom 50er-Jahre-Charme des Theaters mit seiner abgerundeten Bühne. Dort wollte er seinen Traum verwirklichen, seine eigene Varieté-Show zusammenzustellen. Er kennt viele Künstler, Kösling steht seit zehn Jahren selbst in Varietés auf der Bühne; zunächst als Zauberer, inzwischen zusätzlich als Moderator.

Lesen Sie auch

„Endlich mal wieder Leben!“, kommentierte Horst Knickrehm das Programm. Davon wünscht er sich für die Zukunft mehr, und dann soll auch Varieté dazu gehören. „Ich sehe sehr gern Varieté“, erzählte eine ältere Besucherin in der Pause. „Schon unser Vater ist mit uns ins Hansa-Theater gegangen.“ Eines störte sie allerdings: „Die Musik ist zu laut.“ Darum bekomme sie auch ihren Mann nicht mit ins Theater. Stattdessen war ihre Tochter dabei, die den Abend „sehr gut“ fand.