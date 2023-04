﻿Auch wenn Ruhe herrscht: Bad Bramstedt soll wieder Streetworker bekommen

Gut zwei Jahre war in Bad Bramstedt ein Streetworker im Einsatz, der sich um auffällige Jugendliche kümmern sollte. Dann wurde er krank und kommt auch nicht mehr wieder. Jetzt muss der Sozialausschuss entscheiden, ob es einen Nachfolger geben soll.

Die Parkanlage Osterauinsel ist ein beliebter Treffpunkt, wie Anwohner berichten, auch der Drogenszene. Doch in letzter Zeit ist es dort ruhiger geworden.

Bad Bramstedt. Kennengelernt haben ihn nur wenige und ob sein Einsatz etwas bewirkt hat, ist kaum nachweisbar – gut zwei Jahre war in Bad Bramstedt ein Streetworker unterwegs, der sich um Drogen und Alkohol konsumierende Jugendliche kümmern sollte. Dann erkrankte er langfristig. Die Stadt kündigte den Vertrag mit der Trägergesellschaft WieGe GmbH („Wiegmann und Gebauer, sozialräumliche Hilfen“). Der Sozialausschuss will erneut einen Streetworker einsetzen.

Jörg Kamensky, Leiter des Bürgeramtes im Rathaus, hat sich bei der örtlichen Polizei erkundigt. „Zurzeit ist die Lage ruhig“, habe er dort erfahren. Dennoch sei die Polizei grundsätzlich dafür, einen neuen Streetworker einzusetzen. Bisher musste die Stadt für eine 20-Stunden-Stelle des Sozialarbeiters 32 000 Euro im Jahr ausgeben. Zu Gesicht hat ihn die Kommunalpolitik nie bekommen, auch den Kontakt zu unserer Redaktion lehnte dieser ab – angeblich um seine Klientel nicht zu verschrecken.

Die Arbeit des Streetworkers blieb im Ungefähren

So blieb seine Tätigkeit im Ungefähren, niemand wusste wirklich, wie er seinen Arbeitstag gestaltete. Die Problemlage war aber klar. In Bad Bramstedt gab es Jugendgruppen, die immer wieder für Ärger sorgten. Auf der Osterauinsel wurde kaum verdeckt mit Marihuana und wahrscheinlich auch anderen Drogen gehandelt, wie Anwohner beklagten. Außerdem gab es Vandalismusschäden auf den Schulhöfen, wo die Schulleitungen morgens zerstörte Einrichtungen, kaputte Alkoholflaschen und leere Marihuana-Tütchen fanden. Zeitweilig hatte die Stadt sogar einen Sicherheitsdienst mit Kontrollgängen in den Abendstunden beauftragt. Anfang 2019 nahm dann der Streetworker seine Tätigkeit auf.

Im Sozialausschuss herrschte grundsätzlich Einigkeit darüber, künftig wieder einen Sozialarbeiter zu beschäftigen, auch wenn sich die problematischen Jugendgruppen wahrscheinlich aufgelöst haben, deren Mitglieder inzwischen erwachsen sind. Bürgeramtsleiter Kamensky erhielt den Auftrag, bei Sozialverbänden wie der Therapiehilfe, dem Kinderschutzbund und der ATS Kaltenkirchen nachzufragen, ob sie Interesse an dieser Aufgabe haben. Ina Koppelin (FDP) wünschte sich aber künftig mehr Transparenz. „Das Arbeiten im Geheimen ist nicht gut“, befand sie. Außerdem sollte das Aufgabenfeld des künftigen Streetworkers klar umrissen werden.