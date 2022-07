Zwei Fälle von Taschendiebstahl in Bad Bramstedter Discountern

Derzeit häufen sich die Fälle von Taschendiebstahl: In Bad Bramstedt kam es am Montag gleich zu zwei Fällen in Discountern. In beiden Fällen konnten sich die Betroffenen im Nachhinein an den Kontakt mit den Dieben erinnern, die mit vielfältigen Maschen zuschlagen. Die Polizei klärt indessen präventiv vor Supermärkten auf.