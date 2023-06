﻿Planungsstopp Auenland-Quartier: Beschwerde der Stadt abgelehnt

Bad Bramstedt. Die Bürgerinitiative „Unser Auenland“, die gegen die Bebauung des Gebiets an der Segeberger Straße ist, hat einen weiteren Teilerfolg vor Gericht erzielt. Vor wenigen Monaten erst hatte das Verwaltungsgericht mit einer einstweiligen Anordnung den Planungsstopp für die Bebauung bis September 2024 verfügt. Dagegen hatte die Stadtverwaltung Beschwerde eingereicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Beschwerde wurde abgelehnt: Die einstweilige Verfügung bleibt bestehen. Bis September kommenden Jahres darf weder geplant noch bebaut werden. In der Zwischenzeit läuft das Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgericht weiter. Die Bürgerinitiative hat gegen die Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg geklagt, da diese das Bürgerbegehren gegen das Auenland-Quartier für unzulässig erklärt hatte. Der Grund: Die Stadt hatte die ursprüngliche Planung gestoppt und wollte neue Bauleitpläne aufstellen. Das Quartier sollte nur noch halb so groß werden und die Biotope erhalten bleiben.

FDP, Grüne und SPD bringen eigenen Bürgerentscheid auf den Weg

Die Stadt lässt sich durch eine Frankfurter Rechtsanwältin vertreten. Diese hatte Beschwerde gegen die einstweilige Anordnung eingelegt, da das Gericht ihrer Meinung nach die neuen Pläne der Deutschen Habitat für das Auenland-Quartier nicht ausreichend gewürdigt habe. Mit dieser Begründung scheiterte sie nun aber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Solange das Hauptverfahren noch läuft, aber längstens bis September 2024, sind der Stadt nun die Hände gebunden. Es sei denn, so heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts, die Stadt bringt einen eigenen Bürgerentscheid auf den Weg. „Daran arbeiten wir derzeit“, sagt SPD-Stadtverordneter Jan-Uwe Schadendorf. FDP, Grüne und SPD seien dabei, einen Bürgerentscheid vorzubereiten. „Wir müssen die Formulierung für eine fundierte Fragestellung sorgfältig abwägen“, so Schadendorf: „Denn es ist uns wichtig, die Menschen in Bad Bramstedt richtig und gut zu informieren.“

Lesen Sie auch

Ob die Deutsche Habitat, die das Quartier bauen will, noch so lange durchhält, weiß Bürgermeisterin Verena Jeske nicht. Noch sei das Unternehmen nicht abgesprungen. „Ein Unternehmen wie die Deutsche Habitat wird sicherlich darüber nachdenken, wie wirtschaftlich dieses Projekt noch für sie ist, wenn es nicht rechtssicher ist, dort Geld zu investieren“, sagt Jeske. Sie können sich vorstellen, dass die Habitat sich dann auch nach einem Plan B umsieht. „Fakt ist, dass es einen ganz großen Verlust für Bad Bramstedt darstellt, wenn das Auenland-Quartier nicht gebaut wird.“ Die ganze Infrastruktur, die dort geplant ist, könne sich die Stadt in den kommenden Jahren selbst nicht leisten.

KN