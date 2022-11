﻿Auenland Quartier: Schon 2023 könnte in Bad Bramstedt Baubeginn sein

Im kommenden Jahr könnte schon Baubeginn im Auenland Quartier in Bad Bramstedt sein. Das zumindest sieht der Zeitplan des Projektbetreibers Deutsche Habitat vor, den dieser im Planungsausschuss vorstellte. Die Initiative „Unser Auenland“ kündigte prompt ein neues Bürgerbegehren gegen das Wohnquartier an.

Bad Bramstedt. Die Deutsche Habitat hat im Planungsausschuss der Stadt einen neuen Zeitplan für das deutlich verkleinerte Projekt Auenland Quartier vorgestellt. Danach soll der zweite Anlauf im Bebauungsplanverfahren noch vor Weihnachten mit einem Aufstellungsbeschluss starten. Schon in der zweiten Hälfte 2023 sollen die Bagger anrollen. Doch die Bürgerinitiative „Unser Auenland“ will erneut Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Deutsche Habitat hat mit der Planungskoordinierung das Hamburger Büro Drost Consult beauftragt. Mitarbeiter und Stadtplaner Luis Lange sagte, schon am 19. Dezember sollte der Aufstellungsbeschluss für das neue B-Plan-Verfahren gefällt werden. Dann tagt turnusmäßig wieder der Planungsausschuss der Stadt. Schon zuvor will die Deutsche Habitat voraussichtlich an den Sonnabenden, 10. und 17. Dezember, mit Informationsständen auf dem Wochenmarkt präsent sein. Auch ein Bürgerbüro will sie in Bad Bramstedt einrichten.

Anfang 2023 sollen die Bürger gehört werden

Im ersten Quartal des kommenden Jahres sind dann Bürgerbeteiligungen vorgesehen, aus denen ein Eckpunktepapier erarbeitet wird. Diesem soll ein „größtmöglicher Konsens“ der beteiligten Bürger, Verwaltung, Politik und Deutscher Habitat zugrunde liegen, so Luis Lange. Das Eckpunktepapier soll dann in den politischen Gremien beschlossen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daran schließt sich ein Architektenwettbewerb mit vier oder fünf Planungsbüros an, aus dem ein Preisgericht schließlich einen Sieger ermittelt, dessen Plan weiterverfolgt wird. In einem städtebaulichen Vertrag wird festgelegt, an welchen Infrastrukturprojekten sich die Deutsche Habitat finanziell beteiligt, da durch den Bevölkerungszuwachs – nach dem alten Plan war von 2000 zusätzlichen Einwohnern die Rede – beispielsweise auch mehr Schul- und Kitaplätze benötigt werden. Festgeschrieben wird darin auch, wie das neue Wohngebiet im Osten der Stadt ans Straßennetz angebunden wird. Wenn der Bebauungsplan per Satzungsbeschluss rechtskräftig wird, sollen die Erschließungsarbeiten beginnen. Das könnte schon in der zweiten Hälfte 2023 sein.

Lesen Sie auch

Doch es gibt noch einige Hürden. Planungsausschussvorsitzender Fritz Bredfeldt (Grüne) will den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan nicht mehr in diesem Jahr fällen. „Wir wollen zunächst juristisch abklären lassen, ob ein vorhabenbezogener Bebauungsplan oder ein offener nötig ist.“ Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan wird in der Regel dann aufgestellt, wenn es um ein konkretes Projekt mit nur einem Betreiber geht. Der muss dann auch die Verfahrenskosten tragen. Jens Kulicke, Geschäftsführer der Deutschen Habitat, sagte dazu: „21 000 Quadratmeter in dem Gebiet gehören uns nicht.“ Deshalb sei ein offener Bebauungsplan der richtige Weg. Das künftige Wohngebiet beläuft sich insgesamt auf 147 000 Quadratmeter.

SPD drängt zur Eile

Fritz Bredfeldt will den Planungsausschuss erst wieder im Januar einberufen. Jan-Uwe Schadendorf (SPD) sprach sich dagegen für den 19. Dezember aus. „Das Verfahren sollte endlich in Gang kommen.“ Der Hauptausschuss soll nun über den Starttermin für das B-Plan-Verfahren entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Egal, wann der Aufstellungsbeschluss gefällt wird, wir werden auf jeden Fall sofort wieder ein Bürgerbegehren starten", erklärte Antje Linden, Sprecherin der Initiative "Unser Auenland". Sie hat auch noch Hoffnung, dass das bisherige Bürgerbegehren doch noch für zulässig erklärt wird. 1600 Unterschriften hatte die Initiative gegen den ersten Aufstellungsbeschluss gesammelt, genug für einen Bürgerentscheid, mit dem die Einwohner dann über das Wohnquartier abgestimmt hätten. Doch weil die Deutsche Habitat ihre Pläne zurückzog und jetzt ein um die Hälfte verkleinertes Wohngebiet plant, wurde der Beschluss wieder aufgehoben. Die Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg erklärte daraufhin das Bürgerbegehren für unzulässig. "Wir haben dagegen Widerspruch eingelegt und warten auf eine Entscheidung", so Antje Linden.

Jens Kulicke, Geschäftsführer der Deutschen Habitat, möchte möglichst schnell mit den Bauarbeiten beginnen. © Quelle: Deutsche Habitat

Geschäftsführer Kulicke bot der Initiative in der Planungsausschusssitzung erneut ein Gespräch an. „Ich bin sehr interessiert daran, ihre Argumente zu hören“, sagte er zu den beiden Vertretern der Initiative, die in den Zuschauerreihen im Schlosssaal Platz genommen hatten. „Leider haben Sie bisher alle Angebote ausgeschlagen.“ Zu einer Verabredung kam es aber nicht. Stattdessen beklagten sich die beiden darüber, dass die Anwesenheit der Deutsche-Habitat-Vertreter nicht öffentlich mit der Tagesordnung ankündigt, ihre Zeitplan-Vorstellung stattdessen unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der Verwaltung“ abgehandelt wurde. Bürgerfreundlich, meinten sie, sei das nicht.