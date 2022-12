Weihnachtsstimmung und gute Aussichten im Wildpark Eekholt

Für viele Familien ist es eine Tradition: Der Besuch des Wildparks Eekholt in Großenaspe am Heiligabend. Nach zwei Jahren Pause konnte am Sonnabend nun wieder der Weihnachtsmann die Besucher begrüßen und mit ihnen die Tiere füttern. Was der Wildpark in 2023 vor hat, lesen Sie hier.