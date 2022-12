Nach Feuer mit zwei Toten in Pronstorf: Ein Ort trauert

Der Schock sitzt tief in Pronstorf. Zwei Bewohner waren am Sonnabend bei einem Großbrand im Ortsteil Wulfsfelde gestorben. Mehrere Familien sind obdachlos. In der Gemeinde hilft man einander. Zur Linderung der finanziellen Not wurde ein Spendenkonto eingerichtet.