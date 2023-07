Gleichstellung Fehlanzeige

Acht Männer, eine Frau: Die ungleiche Besetzung des Aufsichtsrats der Städtischen Betriebe in Kaltenkirchen sorgt für Aufruhr. Nun schaltet sich auch das Innenministerium in Kiel in die Sache ein. Die Stadtverwaltung hingegen sah bislang keinen Grund, der Besetzung zu widersprechen.

