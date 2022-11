﻿Neues Zentrum für Augenheilkunde in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-UIzburg. Das Ziel ist klar definiert: „Wir wollen bis zu 15.000 Menschen aus der Region hier betreuen“, sagt Dr. Jon-Marten Heisler. Zusammen mit Kollegen hat er im Ortsteil Ulzburg-Süd an der Straße Dammstücken 37a den elften Standort des Augenzentrums Schleswig-Holstein eröffnet. Dr. Jörn-Wolff Prüter ist einer der verantwortlichen Ärzte am Standort. Als modernste und größte Praxis für Augenheilkunde mit ambulanter Operationsmöglichkeit im Land bezeichnen die Ärzte die Henstedt-Ulzburger „Filiale“.

Vom Säugling bis zum Senior sind Patienten – unabhängig ob Privat- oder Kassenpatient – willkommen. Besonders wichtig ist den Verantwortlichen, dass Menschen im ländlichen Bereich Schleswig-Holsteins keine lange Wege auf sich nehmen müssen, um ihre Augen behandeln zu lassen. „Ältere Menschen lassen es dann gleich, anstatt vielleicht nach Hamburg zu fahren“, vermutet Heisler. Jetzt hätten Betroffene eine Anlaufstelle in Henstedt-Ulzburg.

Das Team des neuen Augenzentrums Schleswig-Holstein am Standort Henstedt-Ulzburg strebt an, bis zu 15.000 Patienten der Region zu betreuen. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (Mitte) beglückwünschte die Mitarbeitenden und Ärzte zur Eröffnung. © Quelle: Nicole Scholmann

Untergebracht ist die Praxis, die über verschiedene Behandlungsräume sowie einen großzügigen OP-Bereich verfügt, im ehemaligen Aldi-Markt. Nach umfangreichen Umbauarbeiten ist vom Lebensmitteldiscounter nichts mehr zu sehen. Das Design stammt von Prüter, er ist in dem Ärzteverbund der Mann für die Gestaltung der Praxen. Im Verbund arbeiten 170 Menschen. In Henstedt-Ulzburg sind es gut 20 Mitarbeitende.

Behandelt werden alle Arten von Augenerkrankungen, es gibt Vorsorgeuntersuchungen, dazu werden Gutachten erstellt – und es gibt eine Sehschule. Zudem werden Vorträge zu bestimmten Themen angeboten. Operiert werden Grauer Star, Grüner Star sowie Glaskörper-Eingriffe. Weiter werden operative Therapien zum Leben ohne Brille, Lidoperationen, Schieloperationen und weitere Eingriffe angeboten. „Wir decken alles ab“, verspricht Heisler.

Das Team des Augenzentrums Schleswig-Holstein betont, dass es keine langen Wartezeiten auf einen Termin geben werde. Die Praxis ist montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar sind die Mitarbeitenden unter Telefon 04193/8849990 (E-Mail: info@azsh.de). Anna Nowak leitet den Standort Henstedt-Ulzburg und versichert, dass jeder Anruf entgegengenommen werde. Kostenfreie Parkplätze sind direkt vor der Tür zu finden. Zudem gibt es eine Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe.

Wirtschaftsförderer Döll hat bei Standortsuche geholfen

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt bedankte sich beim Praxisteam für den Service. „Wir wurden oft von Bürgern angesprochen, dass ein Augenarzt in Henstedt-Ulzburg fehle“, sagt Schmidt. Mit Hilfe von Wirtschaftsförderer Sebastian Döll sei die Suche nach geeigneten Räumen erfolgreich gewesen. Von der Kassenärztlichen Vereinigung habe es, so Prüter, die Genehmigung für einen so genannten Sofortvollzug gegeben, sodass die Augenärzte in Henstedt-Ulzburg gleich loslegen durften. Kollegen hatten gegen die Eröffnung Beschwerde eingelegt. Dem sehen die Verantwortlichen allerdings entspannt entgegen, da es schon das Okay der KV gegeben habe.

Der Vorteil der großen Gemeinschaftspraxis als Augenzentrum Schleswig-Holstein (AZSH) sei, dass jederzeit auf moderne medizinische Geräte zurückgegriffen werden könne. Außerdem werden komplizierte Fälle im großen Kollegenkreis besprochen. Außer in Henstedt-Ulzburg gibt es das AZSH im Kreis Segeberg noch in Kaltenkirchen und Trappenkamp.