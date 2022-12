﻿Diese Cafés haben ihren Außenbereich auch im Winter geöffnet

Im Winter schließen viele Cafés ihre Außengastronomie. Drei Gastronomen im Kreis Segeberg haben einen anderen Weg eingeschlagen – ihre Terrasse steht den Besuchern auch in der kalten Jahreszeit zur Verfügung. Wo sie zu finden sind und was auf ihrer Speisekarte steht.

In der Weihnachtszeit nimmt Inhaberin Wiebke Büge saisonale Spezialitäten, wie das Adventsfrühstück oder den Spekulatius-Latte Macchiato, auf die Speisekarte des Hofcafés in Hartenholm.

Kreis Segeberg. Wer in der Wintersonne einen Kaffee trinken möchte, muss im Dezember gezielt nach einer Außengastronomie suchen. Nur wenige Cafés im Kreis Segeberg haben ihre Terrasse das ganze Jahr über geöffnet. An diesen Orten können Gäste auch in den Wintermonaten draußen sitzen.

Hofcafè Büge in Hartenholm

Vor zwei Jahren haben Wiebke und Max Büge das Hofcafé in Hartenholm eröffnet. Zu dem Café gehört ein großer Garten, der im Moment weihnachtlich mit Lichterketten und Kränzen geschmückt ist.

„Damit den Gäste nicht zu kalt wird, haben wir Decken verteilt und Heizstrahler aufgestellt“, verrät die Inhaberin. Zusätzlich gebe es auch noch einen Gartenpavillon, der sich innerhalb von ungefähr 15 Minuten aufheizt.

Das steht auf der Speisekarte im Hofecafé Büge

In der Küche setzt das Ehepaar auf hausgemachte und saisonale Spezialitäten. Zu ihrem Angebot gehören Frühstücksteller, Stullen, Kuchen und Waffeln. Während der Weihnachtszeit bieten sie ein spezielles Adventsfrühstück mit Spekulatiuswaffel und Bratapfel Granola sowie winterliche Torten an. Außerdem gibt es Glühwein und verschiedene Sorten an Punsch. Am 17. Dezember veranstaltet das Team des Cafés einen Lichterabend mit Bratwurst, Live-Musik und heißen Getränken.

So nehmen die Kunden das Angebot an

Bis Ende Oktober sei die Terrasse täglich rappelvoll gewesen. „Jetzt kommt es meistens auf das Wetter an, vor allem Hundebesitzer möchten häufig draußen sitzen“, sagt Wiebke Büge. Am beliebtesten seien die Plätze unter der Überdachung und im Pavillon. Auch die Freundinnen Mave-Maria Blank und Conny Richter sitzen gerne im Garten des Cafés: „Wir möchten die letzten Sonnenstrahlen einfangen und lieben das gemütliche Ambiente hier.“

Das Hofcafé in Hartenholm öffnet mittwochs bis sonntags von 9 bis 17.30 Uhr. In der Zeit vom 24. Dezember bis zum 11. Januar geht die gesamte Belegschaft in die Betriebsferien.

Goldmarie am See in Bad Segeberg

Auch am Großen Segeberger See können Spaziergänger und Touristen noch unter freiem Himmel speisen. Direkt am Ufer befindet sich die Jugenstilvilla, in der die Geschwister Britta Fischer und Jan Hendrik Stahlberg ihr Familiencafé führen. Von der Holzterrasse haben die Kundinnen und Kunden eine freie Sicht über den ganzen See.

„Am beliebtesten sind unsere Strandkörbe, da können sich die Gäste auch bei ordentlich Wind einkuscheln und zurücklehnen“, erzählt Britta Fischer.

Das steht auf der Speisekarte

In dem Kuchentresen der Goldmarie stehen weihnachtliche Leckereien wie Torten mit Lebkuchen und Spekulatius. Neben Heißgetränken wie Tee und Kaffee haben die Geschwister in der Winterzeit auch Glühwein auf der Karte. Wer Lust auf etwas Herzhaftes hat, darf bei Flammkuchen, Suppe oder Currywurst zugreifen.

So nehmen die Kunden das Angebot an

„Auch bei fünf Grad sitzen viele Gäste gerne draußen“, so die Betreiberin. Vor allem Spaziergänger, die sich kurz mit einem Kaffee aufwärmen wollen, würden das Angebot nutzen. In den Wintermonaten hat die Goldmarie von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ab dem 19. Dezember schließt das Café allerdings für sechs Wochen, um zu renovieren. „Wir machen im Januar unsere Goldmarie für die nächste Saison schick.“

Kalkberg-Café im Erlebniswald Trappenkamp

Nach einem gemeinsamen Ausflug in den Erlebniswald Trappenkamp können sich die Familien im Kalkberg-Café stärken. Das Café liegt in unmittelbarer Nähe zum Ein- und Ausgang des Erlebniswalds, die Terrasse verfügt über 120 Außenplätze.

Tim Schnoor (links) leitet das Kalkberg-Café im Erlebnispark Trappenkamp. Auch der Geschäftsführer Stephan Mense freut sich über die belgische Waffeln. © Quelle: Klaus J. Harm

„Unser Café ist auf das Mehrwegsystem ausgelegt – alle Heißgetränke gibt es in nachhaltigen Becher, die wieder zurückgegeben werden“, so Tim Schnoor.

Das steht auf der Speisekarte

Besonders beliebt seien die belgischen Waffeln. Je nach Jahreszeit können die Besucherinnen und Besucher dazu verschiedene Toppings wählen. Außerdem verkauft der Gastronom in dem Café frischen Kaffee aus der hauseigenen Rösterei in Bad Segeberg. Für den kleinen Hunger gibt es verschiedene Angebote wie Pommes, Gegrilltes und Ofenkartoffeln. An kalten Tagen wärmt Glühwein und Kinderpunsch kalte Hände auf.

So nehmen die Kunden das Angebot an

„Bei uns sitzen die Gäste auch im Winter lieber im Außenbereich als im Restaurant“, berichtet Inhaber Tim Schnoor. Am Wochenende seien auf der Terrasse 70 bis 80 Prozent aller Plätze belegt. Viele Eltern würden draußen essen oder ein Heißgetränk genießen, während die Kinder auf dem Spielplatz tobten.

Die Öffnungszeiten des Kalkberg-Cafés sind dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr. In den Weihnachtsferien hat der Erlebnispark geschlossen.