Mit ihrem Atelier im Bollerwagen hat Künstlerin Svenja Krüger 50 markante und versteckte Häuser in Bad Segeberg gezeichnet. Detailreich und verspielt. Ab 4. September sind ihre Aquarelle in der Remise ausgestellt in einem künstlerischen Stadtrundgang und ein paar Überraschungen.

Erzählerin und Künstlerin Svenja Krüger aus Krems II malt Fassaden besonderer Gebäude in Bad Segeberg – oft direkt auf dem Gehweg davor. Aquarellzeichnungen von 50 verschiedene Fassaden, darunter auch Bad Segebergs ältestes Haus, sind ab 4. September in der Remise ausgestellt für einen künstlerischen Stadtrundgang.

Bad Segeberg. Auf dem Gehweg gegenüber Bad Segebergs ältestem Fachwerkhaus in der Lübecker Straße baut Svenja Krüger wieder ihren Arbeitsplatz auf: Campingstuhl, ein Klapptisch mit Tablett für ihre Farben, ein Bündel an Pinseln. Den Aquarellblock auf dem Schoß beginnt sie, die detailreiche Fassade des Heimatmuseums zu malen. Viele Stunden hat die Künstlerin so auf Segebergs Fußwegen gesessen. In einem Jahr sind 50 Bilder markanter Segeberger Häuser entstanden – detailverliebt und oft verspielt. Die Bilder werden ab 4. September als künstlerischer Stadtrundgang in der Remise zu sehen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Svenja Krüger aus Krems II ist einigen als Autorin und Märchenerzählerin bekannt. Gemalt habe sie schon immer und dann auch begonnen, ihre eigenen Geschichten zu illustrieren. Vor ein paar Jahren hat sie ihre Liebe zu Häusern und Architektur entdeckt. Besonders fasziniert sei sie von alten Gemäuern mit Charakter, schiefen Linien und Verzierungen – von denen es auch in Bad Segeberg viele gibt. „Ich habe eine Liste mit 100 Häusern“, sagt Krüger. Sie ist in Bad Segeberg aufgewachsen, kennt die Stadt. Ihr täglicher Schulweg führte durch die Lübecker Straße.

Künstlerin Svenja Krüger und ihr Atelier aus dem Bollerwagen

Bis sie sich allerdings getraut hat, sich mit den Malsachen auf die Straße zu setzen zum Zeichnen, sind einige Jahre ins Land gegangen. In der Zwischenzeit sind vor allem imaginäre Häuser entstanden, die Svenja Krüger bereits 2019 in der Remise ausgestellt hat. Inzwischen baut die 47-Jährige ihr Atelier aus dem Bollerwagen wie selbstverständlich in den Straßen Bad Segebergs auf – und freut sich auf die Interaktionen mit neugierigen Passanten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aquarelle der Segeberger Häuser entstehen meist direkt vor Ort. In einem Bollerwagen hat Svenja Krüger alles dabei: Campingstuhl, Beistelltisch für ihre Malutensilien und vieles mehr. © Quelle: Nadine Materne

„Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte“, sagt Svenja Krüger. „Vom Surfbrettdesigner bis zum Fachwerkspezialisten.“ Als sie etwa in der Lübecker Landstraße gesessen habe, um die alte Tankstelle zu malen, habe sie einen älteren Mann getroffen, der an Arbeiten an der Remise und des Haus Segeberg in der Hamburger Straße beteiligt gewesen sei. „Was für ein Zufall“, sagt Krüger. Denn diese beiden Gebäude hat sie auch schon gezeichnet – teilweise bei Regen im Auto.

Stadtrundgang aus Aquarellen durch Bad Segeberg

„Ich lerne immer etwas, wenn ich irgendwo sitze und male.“ Und wenn es die Nachbarschaft ist oder die Bewohner der Häuser, die sie gezeichnet hat. In der Lübecker Straße etwa wohnten viele Menschen seit Jahrzehnten, die Geschichten über die historischen Gebäude zu erzählen haben – etwa den alten Höhlenkrug, der weiter verfällt. Viele seien traurig darüber. „Manche Bewohner von Privathäusern haben mich eingeladen und mir ihr Haus gezeigt“, erzählt Krüger.

Auch das Verlagsgebäude der Segeberger Zeitung stand schon Modell für Künstlerin Svenja Krüger und wird in ihrer Ausstellung „KleinODE an Segeberg“ zu sehen sein. © Quelle: Svenja Krüger

Ab Sonntag, 4. September, werden Svenja Krügers Bilder in der Remise ausgestellt unter dem Titel „KleinODE an Segeberg“. Neben offensichtlich markanten Gebäuden in Bad Segeberg, wie die Marienkirche oder das Heimatmuseum, werden auch versteckte und weniger bekannte Häuser gezeigt. Mal hat sich Krüger von einer verlassenen Ruine inspirieren lassen für ihre Aquarelle, mal von einem üppigen Garten oder einem Schriftzug am Gebäude.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bad Segeberger Fassaden: detailreich und verspielt

Gemeinsam haben alle Bilder eine Verspieltheit und Detailfülle, die an Krügers imaginäre Zeichnungen erinnern. Zwar hat Krüger den Anspruch, die Fassaden möglichst nah am Original abzubilden, aber es wird auch immer Elemente gehen, die vor Ort nicht zu finden sind – mal mehr, mal weniger. Oft sind kleine Bänke, üppige Blumentöpfe oder Vogelhäuschen in den Bildern zu finden. „Ich mag es muckelig, das ist meine künstlerische Freiheit“, begründet Krüger, die diesen Stil auch mit Dekoration in die Ausstellung in der Remise einbringen möchte.

Lesen Sie auch

So ist auch das Heimatmuseum am Ende von Laternen eingerahmt, die am Originalplatz nicht stehen. Dafür hat sie es beim Klinkerwerk des Hauses aus dem Jahr 1541 umso genauer genommen. In nahezu jedem Abschnitt der Fassade gibt es ein anderes Klinkermuster. „Dazu kommen Klinker in verschiedenen Größen“, sagt Krüger. Wegen der aufwendigen Klinkertechnik habe sie sich lange nicht an die Arbeit herangetraut. Inzwischen ist das Bild aber fertig.

Svenja Krüger versteht es, auch kleine Formate detailreich zu gestalten. Das Trafohaus am Wasserturm passt auf drei mal 4,5 Zentimeter. © Quelle: Nadine Materne

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Krügers Faible für Miniaturbilder wird in der Ausstellung ansatzweise zu sehen sein. Häufig malt sie Bilder in der Größe eines Pennys. Das kleinste Bild der neuen Ausstellung ist etwas größer: drei mal 4,5 Zentimeter. Darauf zu sehen ist das Trafohaus am Wasserhaus auf dem Kalkberg – bevor es in ein Hotel umgebaut wurde. „Das Hotel ist zwar auch schön geworden, aber ich bin old school“, sagt Krüger.

Ausstellung in der Remise: Stadtführung und Live-Zeichnung

Während der Ausstellung wird Svenja Krüger vor Ort ansprechbar sein und live ein Bild von einem sehr bekannten Segeberger Haus malen. Sie möchte noch nicht verraten welches, gibt aber einige Hinweise: „Es ist ein historisches Haus, es steht also nicht mehr“, so Krüger. Aber es sei sehr gut dokumentiert anhand von Fotos, im Heimatmuseum steht ein Modell des Gebäudes.

Bad Segeberger Hausporträts in der Remise Die Ausstellung „KleinODE an Segeberg“ von Svenja Krüger öffnet am Sonntag, 4. September, in der Remise in Bad Segeberg, Hamburger Straße 24. Gezeigt werden 50 verschiedene Aquarelle von markanten, aber auch versteckten Gebäuden aus Bad Segeberg. Aufgebaut wird die Ausstellung wie eine kleine Stadtführung, die Künstlerin ist während der Öffnungszeiten anwesend für Gespräche. Besucher können ihr zusehen, wie sie ein weiteres bekanntes Gebäude aus Bad Segeberg zeichnet. Weitere Arbeiten von Svenja Krüger gibt es auf ihrem Instagram-Account @oddhomes. Die ausgestellten Hausporträts können bei der Künstlerin erworben werden und kosten zwischen 100 und 400 Euro, je nach Zeitaufwand. Bei gezeichneten Privathäusern haben die Inhaber ein Vorkaufsrecht. Geöffnet ist die Ausstellung bis 11. September am Montag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils 12 bis 17 Uhr geöffnet. Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zum Abschluss am Sonntag, 11. September, gibt es 15 Uhr eine „Stadtführung“ von der Künstlerin selbst durch die Ausstellung.

Eine ganz besondere Führung wird es zum Abschluss der Ausstellung am Sonntag, 11. September, 15 Uhr geben. Im Rahmen der diesjährigen SE-Kulturtage wird Erzählerin Svenja Krüger eine „Stadtführung“ durch ihre Ausstellung leiten mit Geschichten über die gemalten Häuser und ihren Begegnungen beim Malen.