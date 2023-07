﻿Was der Krimi „Kattekerwalden“ mit Springhirsch zu tun hat

Nützen. Eigentlich wollte Sylvia Habeck gar kein Buch schreiben. Sie ging einfach nur gerne im Wald spazieren und interessierte sich für die Geschichten der Menschen, die ihr dort begegneten. Der Wald jedoch ist besonders: Er liegt in Springhirsch, einem Ortsteil von Nützen – und genau gegenüber der KZ-Gedenkstätte. Hier haben in der Nachkriegszeit mal um die 1000 Menschen gelebt – wovon heute nur noch einige Steinreste von Häusern im Wald zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Und genau das finde ich so interessant“, erzählt Sylvia Habeck, die seit 1990 in Nützen lebt. „Wenn ich auf meinen Spaziergängen Menschen treffe, die dort in den 1950er-Jahren gewohnt haben, lade ich sie manchmal zum Kaffee ein, um mir ihre Geschichten anzuhören.“

Vor fast genau fünf Jahren hatte sie mal wieder so einen Besuch, der ihr spannende Geschichten aus dem früheren Springhirsch erzählte. „Ich wollte meiner erwachsenen Tochter davon berichten, aber meine Kinder hatten irgendwie kein Interesse mehr an meinen ganzen Springhirsch-Geschichten“, sagt Habeck. In diesem Moment habe sie einen Entschluss gefasst.

Kattekerwalden ist ein fiktiver Ort – ähnelt aber Springhirsch

„Ich wollte alles, was ich über Springhirsch erfahren habe, in einer spannenden Geschichte aufschreiben, für Familie und Freunde“, erzählt Sylvia Habeck: „Ich habe mich einfach hingesetzt und ohne Konzept losgeschrieben.“ Und dann sei ein Krimi daraus entstanden – für den sie irgendwann doch noch ein Konzept entwickeln musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine ausführliche Recherche gehörte zur Entstehung des Buches dazu. Die Story spielt in dem Ort „Kattekerwalden“, der Springhirsch entspricht. „Es könnte ein Ort in der unmittelbaren Nachbarschaft Springhirschs sein“, sagt Habeck. „Kattekerwalden“ ist auch der Titel des gut 200 Seiten langen Krimis.

Als das Buch fertig war, habe sie es Freunden zum Lesen gegeben. „Die fanden es gut und schlugen vor, es zu veröffentlichen“, erzählt Habeck. Sie suchte sich einen Selbstverlag in Wien, der die Bücher als Taschenbuch auf Nachfrage druckt. Seit es im Februar erschienen ist, wurde es schon rund 400-mal verkauft. Es ist für 13,70 Euro online zu bekommen, sowie in den Buchhandlungen in Kaltenkirchen und Barmstedt.

Kranke Autorin wollte durch Pseudonym Mitleidskäufe vermeiden

Und darum geht es: Eine junge Frau zieht in den fiktiven Ort Kattekerwalden und findet wenig später im Auslauf ihres Pferdes ein menschliches Skelett. Zusammen mit Nachbarn und Freunden versucht sie herauszubekommen, was es mit dem Skelett auf sich hat und kommt der Vergangenheit auf die Spur. Dabei erfährt sie mehr über das Kattekerwalden der 1950er-Jahre, als sie je erwartet hätte. „Katteker ist übrigens das niederdeutsche Wort für Eichhörnchen“, erklärt Habeck: Eichhörnchenwald ist also die Übersetzung des Buchtitels.

Am kommenden Donnerstag, 6. Juli, und am Donnerstag, 13. Juli, wird Sylvia Habeck, die ihr Buch unter dem Pseudonym Sy Husmann veröffentlicht hat, zum ersten Mal Lesungen abhalten. Jeweils um 18 Uhr in der Trauben-Marina am Markt in Kaltenkirchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Weil Sylvia Habeck, die übrigens nicht mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck verwandt ist, seit sieben Jahren an Parkinson erkrankt ist, hat sie sich für ihr Buch ein Pseudonym ausgedacht. „Ich gehe mit meiner Krankheit offen um, auch in den sozialen Medien“, erklärt Habeck. Daher könne man schnell herausfinden, wer Sylvia Habeck ist: „Ich wollte Mitleidskäufe vermeiden und erst mal gucken, ob mein Buch gut ankommt.“

KN