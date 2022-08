Feuerwehrgroßeinsatz in Alveslohe: Hinter einer Kfz-Werkstatt brannten drei Fahrzeuge komplett aus. Auch ein mit Reifen gefüllter Container wurde ein Raub der Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Gebäudekomplex konnte auch durch das beherzte Eingreifen eines Landwirtes verhindert werden.

Alveslohe. An der Hörntwiete in Alveslohe bot sich am Mittwoch gegen Mittag ein gespenstisches Bild. Drei ausgebrannte Autos, die von einem dicken Schaumteppich weiß überzogen waren, versperrten die Fahrbahn. Feuerwehrleute mit Masken und Atemschutz mussten immer wieder nachlöschen. Sie konnten aber einen größeren Gebäudeschaden verhindern.

Um kurz vor 12 Uhr war bei der Feuerwehr der Alarm aufgelaufen, ein Garagenbrand gemeldet worden. „Als die ersten Kameraden der Alvesloher Wehr eintrafen, standen zwei Pkw in hellen Flammen, ein weiterer brannte auch“, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Rüter.