﻿Starter-Messe bei Dodenhof: Leidenschaft für den Beruf wichtiger als Zensuren

Kaltenkirchen. „Der Beruf ist vor allem vielseitig und macht Spaß“, sagt Maurice Schiefke. Der 19-Jährige ist Azubi im dritten Lehrjahr bei Möbelhaus XXXLutz Dodenhof. Auf der Azubi-Messe „Starter Open-Air“ stand er am Sonnabend allen Interessierten Rede und Antwort über seine Ausbildung zur Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

56 Unternehmen aus der Region nahmen an der Messe teil. „Und alle sind begeistert, viele haben sich schon für nächstes Jahr angemeldet“, sagt Sabine Ohlrich, Wirtschaftsförderin der Stadt Kaltenkirchen, die zusammen mit dem Kaltenkirchener Ring und dem Möbelhaus Dodenhof die Messe veranstaltet hat.

Trotz schönsten Strandwetters hatten sich am Sonnabend sehr viele junge Menschen, oft auch in Begleitung ihrer Eltern, auf dem Außengelände von Dodenhof eingefunden, um sich über die vielen Möglichkeiten eines Ausbildungsberufs zu informieren. Und die Auswahl war tatsächlich riesig: Bundespolizei, DRK, OTLG Volkswagen, Glaserei Manske, Kaltenkirchener Bank, die Landesforste, Rewe, Famila, Mercedes Benz, AOK, Holstentherme, Wiska , Popp und viele weitere Unternehmen aus Kaltenkirchen und Umgebung waren vertreten und warben um Auszubildende.

Azubi-Messe bei Dodenhof: Gute Verdienstmöglichkeiten im Handwerk

„Es ist schwer, Azubis fürs Handwerk zu gewinnen“, sagt Maik Gebauer, Hausleiter bei XXXLutz Dodenhof: „Wir werben auch viel in den sozialen Medien, um die jungen Menschen zu erreichen.“ Dabei wüssten viele gar nicht, dass sich ein Handwerksberuf auch finanziell lohne. Azubis, die zur Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice ausgebildet werden, bekommen im ersten Lehrjahr schon 950 Euro monatlich, im dritten 1200 Euro. „Später können sie zwischen 2500 und 4500 Euro brutto verdienen“, sagt Ausbildungsleiter Christopher Hartenhoff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er hat auch ein paar kostbare Tipps für Bewerber und Bewerberinnen parat: „Wichtig ist schon mal, dass die Bewerbungen vollständig bei uns ankommen, das ist leider nicht immer der Fall.“ Außerdem sollte im Anschreiben deutlich werden, warum man sich für diesen Beruf bewirbt. „Die Bewerbung noch mal Korrektur lesen zu lassen, ist auch nicht zu verachten. Häufig enthalten sie viele Rechtschreibfehler“, sagt Hartenhoff.

Kim Burmeister, ihr Bruder Robin Burmeister und Azubi Leon Bojaxhinci (von links) von der Glaserei Manske in Bad Bramstedt informierten über den Glaser-Beruf. © Quelle: Sylvana Lublow

Worauf es den Ausbildern eher weniger ankomme, seien die Zeugnisse. „Großer Interesse und ein kleines Feuer, mit dem sie für die Ausbildung brennen, sind viel wichtiger als Zensuren“, sagt Maik Gebauer. Der Meinung schließt sich auch Robin Burmeister an. Er hat 2014 das Traditionsunternehmen Glaserei Manske in Bad Bramstedt übernommen und präsentierte seine Firma auch auf der Messe: „Die jungen Menschen müssen Bock haben, eine kleine Flamme, die lodert.“

Wenn Burmeister die bei Bewerbern sehe, dann seien ihm Zensuren nicht mehr so wichtig. „Jeder wird bei uns gefordert und gefördert.“ Seine Auswahlkriterien sind deshalb die Motivation – „und sie müssen in unser junges und modernes Team passen“. Einen großen Vorteil gebe es noch: „Wir schaffen uns unseren eigenen Nachwuchs und übernehmen unsere Azubis auch gerne.“

Heuschnupfengeplagte haben bei der Polizei keine Chance

Fachkräftemangel gibt es übrigens auch bei der Bundespolizei, die ebenfalls bei der Starter Open-Air vertreten war. Polizeihauptkommissar Hauke Schümann ist zuständig für die Einstellungen der zukünftigen Polizeibeamten und -beamtinnen. „Die Einstellungsvoraussetzungen bei uns sind sehr hoch“, sagt Schümann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Auszubildenden müssen verschiedene Testverfahren durchlaufen und werden gesundheitlich untersucht. „Wer Heuschnupfen hat oder eine Laktoseintoleranz, wird schon ausgemustert“, sagt Schümann: „Es gibt tolle Bewerber, die dann im ärztlichen Verfahren durchfallen.“ Gut finde das Schümann nicht, erst recht nicht in Zeiten des Personalmangels: „Man sollte mehr auf die Bewerber zugehen“, findet Schümann.

Lesen Sie auch

Die Ausbildung für den mittleren Beamtendienst dauert zweieinhalb Jahre bei der Polizei. Drei Jahre Studium kommen für den gehobenen Dienst dazu. „Die Ausbildung der Bundespolizei findet im Norden in Walsrode in Niedersachsen statt, die Auszubildenden müssen dann zu Hause ausziehen“, sagt Schümann. Auch das gefalle nicht allen jungen Menschen.

Der Beruf selbst sei aber sehr vielseitig und spannend: „Bei uns gibt es die Grenzpolizei, die Luftsicherheit, die Reiterstaffel, die Bundespolizei See und viele andere Gebiete.“ Wer es also schafft, die ganzen Testverfahren erfolgreich zu durchlaufen – und wer nicht an Heuschnupfen leidet – hat bei der Bundespolizei eine große Auswahl an Einsatzbereichen.

KN