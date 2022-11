﻿Azubis haben an zwei Tagen 60 Tannen in Kaltenkirchen geschmückt

Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Viele Kommunen machen an diesem Tag auf das wichtige Thema mit verschiedenen Aktionen aufmerksam. In Kaltenkirchen wird es gleich zwei Veranstaltungen geben. Und die Bäckerei Wagner nimmt zum letzten Mal an der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ teil.