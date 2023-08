﻿Schweiß, Stress und Schlamm: So läuft es Backstage bei den Karl-May-Spielen

Bad Segeberg. In fünf Minuten startet die 52. Vorstellung von „Winnetou I – Blutsbrüder“ der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg und hinter der Bühne herrscht ein wildes Durcheinander. Bastian Semm (Old Shatterhand) huscht schnell die Treppe hinauf in die Maske, während Alexander Klaws (Winnetou) gemeinsam mit Sascha Hödl (Pida, dem Häuptlingssohn der Kiowas) eine Kampfszene probt. Doch als der Song „Country Roads“ durch die Kalkberg-Arena schallt, geht plötzlich alles ganz schnell.

„Vorstellung läuft, Ruhe bitte“, ruft Inspizient Marc Francisco über das Prasseln des Regens hinweg. Manche Darsteller flitzen noch auf ihre Startplätze, dann warten sie auf die ersten Einsatzkommandos. Als Hinterbühnenchef ist Francisco dafür verantwortlich, die knapp 70 Schauspieler, Komparsen, Reiter sowie Stuntleute pünktlich zu ihren Einsätzen zu leiten und hinter der Bühne dafür zu sorgen, dass keine Unfälle passieren – beispielsweise, wenn die brennende Kutsche mit ordentlich Tempo um die Kurve schießt.

Schauspieler bei Karl May in Bad Segeberg verlassen sich blind auf Kommandos

Viel vom Geschehen auf der Bühne bekommen die Schauspieler im Backstage-Bereich nämlich nicht mit. Zwar überträgt ein kleiner Bildschirm über einer Sitzecke das Stück, aber ansonsten hört und sieht das Ensemble hinter dem rötlichen Felsen nicht viel. In den Pausen zwischen den Einsätzen albern sie miteinander herum, stärken sich kurz mit koffeinhaltigen Getränken – und verlassen sich blind auf die Anweisungen des Inspizienten.

„Ohne eine Koordination würde es hier hinten wahrscheinlich ziemlich drunter und drüber gehen“, sagt Marc Francisco. Routiniert verfolgt er das Geschehen: blickt auf die Live-Übertragung, läuft den Schauspielern hinterher, wirft ab und zu einen Blick in das Textbuch und steht in engem Kontakt mit dem Produktionsleiter. „Eigentlich brauche ich das Textbuch gar nicht, weil ich das gesamte Stück mittlerweile auswendig kann.“ Rund 150-mal pro Vorstellung weist er das Team mit seinen Kommandos an.

„Winnetou I – Blutsbrüder“: Das sind die Rituale des Ensembles

Kurz bevor das Felsentor zur Bühne geöffnet wird, lautet die Anweisung „Einsicht frei“. Dann müssen alle zur Seite gehen und den Weg freihalten, damit das Publikum niemanden auf der Hinterbühne sieht. Außerdem zeigt Francisco mit einem „Achtung“ an, dass in rund zwei bis drei Minuten der nächste Einsatz ansteht. Mit einem „Ab“ geht es auf die Bühne. Den reibungslosen Ablauf schätzen die Darsteller: „Unsere Zusammenarbeit läuft wie ein Uhrwerk, jedes Zahnrad greift ineinander und wir haben als Team sehr viel Spaß“, erzählt Wolfgang Bahro, der den Bösewicht Santer mimt.

Damit alle Beteiligten zur Nachmittagsvorstellung rechtzeitig fertig sind, beginnen die Vorbereitungen für die Show schon mittags. Ein gemeinsames Ritual hat das Ensemble vor dem Start nicht, jeder bereitet sich individuell auf den Auftritt vor. Alexander Klaws legt beispielsweise eine Sporteinheit ein, um sich in Form zu bringen. Als erster Schauspieler trifft gegen 13 Uhr Sascha Hödl in der Maske ein, da das Feststecken seiner Perücke am meisten Zeit in Anspruch nimmt. „Zu Beginn der Saison waren es fast 45 Minuten, jetzt brauchen wir nur noch die Hälfte der Zeit“, verrät er.

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Hektik im Backstagebereich am Kalkberg

Nach der ersten Szene wird es kurz hektisch: Harald P. Wieczorek muss sich in nur fünf Minuten von Karl May in Klekih-petra verwandeln. Alles ist auf die Sekunde abgestimmt: Um 15.11 Uhr hastet er im braunen Mantel in die Garderobe, zwei Minuten später tritt er im Lederkostüm in die Maske. Drei Minuten später rennt Klekih-petra schon durch den Schlamm zurück auf die Bühne.

Die Karl-May-Darsteller müssen vor allem eines haben: Kondition. Sie sprinten durch den Eingang des Felsens, springen hinter den Häusern der Apachen hervor oder reiten plötzlich durch die Zuschauerreihen. Auf der linken Seite des Theaters führt ein Pfad hinter einer Holzbarrikade in das raffinierte Tunnelsystem hinein. Von hier aus können die Schauspieler unbemerkt von der Bühne in den Backstage-Bereich gelangen.

Zum Ende der ersten Hälfte der Vorstellung wird es ziemlich eng hinter der Bühne. Der Kiowa-Stamm versammelt sich hinter dem Felsentor, um das mobile Zeltdorf in die Arena zu tragen. 51-mal pro Vorstellung zieht Henning Puls, der sogenannte Doorman, das Felsentor händisch auf – jedes Mal, wenn jemand auf die Bühne oder zurück auf die Hinterbühne muss. „Es wäre zu gefährlich, wenn das Tor automatisch öffnen würde“, erklärt Sprecher Michael Stamp. „Sollte die Elektrik mal ausfallen, und es kommt zum Beispiel Winnetou im Galopp angeritten oder der brennende Planwagen muss durch – dann hätten wir ein Problem.“

Zwölf Szenen nach dem Start klingt das Pausensignal durch die Arena. Zeit, sich kurz zu erholen. Einigen der Stars tropft ein Mix aus Regen und Schweiß aus den schwarzen Perücken. Alle laufen durcheinander, manche setzen sich kurz, andere trinken einen Schluck – und tanken Kraft für die nächste Hälfte.

KN