﻿Wann kommt der Bürgerentscheid zum Auenland-Quartier?

Neuer Vorstoß in Bad Bramstedt

Dennis Schröder (FDP) will in der Stadtverordnetenversammlung von Bad Bramstedt einen Bürgerentscheid über das Wohnquartier Auenland durchsetzen.

Die FDP Bad Bramstedt will mit einem Bürgerentscheid in Sachen Wohnquartier Auenland für klare Verhältnisse sorgen. So früh wie möglich sollen die Einwohner darüber entscheiden, ob das Quartier gebaut wird oder nicht. Dass die FDP für ihren Vorstoß eine Mehrheit bekommt, gilt als wahrscheinlich.

